Спорные действия Шумахера и ещё 4 примера нестандартного мышления в Формуле-1

В минувшее воскресенье Фернандо Алонсо прибегнул к достаточно необычному тактическому ходу: сдерживая нагонявшего Расселла, перед входом в поворот испанец затормозил на 100 метров раньше, чем того требовала ситуация. Пилоту «Мерседеса» пришлось подстраиваться под соперника, в итоге британец потерял машину и завершил гонку в стене. Судьи подобный манёвр не оценили, выписав Фернандо штраф в 20 секунд. Был ли в действиях Алонсо злой умысел (сам пилот всё отрицает) или он действительно ошибся – вопрос открытый. В любом случае Фернандо подарил нам хороший повод вспомнить наиболее хитрые и оригинальные тактические ходы в Формуле-1.

Ален Прост — Гран-при Италии — 1988

Гран-при Италии 1988 года запомнился прежде всего столкновением лидера Сенны с круговым Шлессером, а также единственным поражением «Макларена» в триумфальном сезоне, однако был в той гонке ещё один достаточно интересный подсюжет, несколько затерявшийся на фоне более значимых событий.

Поначалу гонка в Монце развивалась вполне по лекалам того сезона: Сенна с самого старта захватил лидерство, устремившись вдаль от соперников. А вот что до напарника бразильца, то Прост на удивление чувствовал себя не слишком уверенно: долгое время Алену не удавалось «сбросить с хвоста» гонщиков «Феррари». Как выяснится позже, причина низкого темпа Проста крылась в перебоях в работе двигателя. Впоследствии французу удалось стабилизировать скорость, но надолго его мотора не хватило – сход с дистанции на 34-м круге.

Айртон Сенна и Ален Прост Фото: Tony Feder/Allsport

Существует версия, что Прост прекрасно осознавал, что не дотянет до финиша, а повысил темп он для того, чтобы спровоцировать Сенну сделать то же самое, тем самым увеличив расход топлива (дозаправки в те годы находились под запретом). План Алена в целом сработал: ближе к концу гонки Сенна был вынужден перейти в режим экономии, что позволило двум «Феррари» нагнать лидера.

За три круга до финиша Бергер сократил отставание от Сенны всего до четырёх секунд. И наверняка пилот «Феррари» успел бы подобраться к Айртону на расстояние атаки, но рискованный обгон кругового Шлессера (а спешил Волшебник, потому что его нагонял Бергер) завершился для бразильца столкновением – сход с дистанции. Таким вот витиеватым образом Алену Просту удалось испортить гонку своему единственному конкуренту в борьбе за титул.

«Феррари» — Гран-при Великобритании — 1998

Дождевая гонка на «Сильверстоуне» поначалу складывалась в пользу Хаккинена: пилот «Макларена» уверенно лидировал более половины дистанции. Впрочем, ближе к финишу удача начала постепенно отворачиваться от финского гонщика. Сначала Мика допустил разворот, в результате которого проскользил по траве и повредил переднее антикрыло, а затем на трассе появилась машина безопасности, уничтожившая внушительный отрыв финна от следовавшего вторым Михаэля Шумахера.

Сейфти-кар на Гран-при Великобритании 1998 года Фото: Tobias Heyer/Getty Images

На рестарте Красный Барон быстро разделался с испытывавшим проблемы с прижимной силой Хаккиненом. Шумахер уверено наращивал отрыв — казалось бы, ему уже ничего не помешает одержать победу, как вдруг за два круга до финиша судьи «наградили» Михаэля 10-секундной остановкой на пит-лейне за обгон под жёлтыми флагами. Отбывать штраф у Шумахера времени особо не было, поэтому на пит-лейн гонщик «Феррари» свернул по окончании последнего круга, а поскольку боксы «Скудерии» находились дальше финишной черты, то «стоп-энд-гоу» Михаэль отбывал формально уже после окончания гонки.

«Макларен», конечно же, подобные фокусы не устроили, поэтому команда Рона Денниса оперативно подала протест. В ходе разбирательства было установлено, что Шумахер вообще не должен был отбывать наказание, так как штраф был выписан менее чем за пять кругов до окончания гонки – в таком случае просто добавляется 10 секунд к итоговому результату. Ну а затем штраф Шумахера и вовсе отменили, потому что между нарушением и вынесением приговора прошло больше отведённых правилами 25 минут. Дело закрыто – Шумахер не виноват. Впрочем, идея с отбыванием штрафа за финишной чертой – в любом случае задумка оригинальная.

Фарс в квалификации — Гран-при Великобритании — 2004

С 2003 по 2005 год в Формуле-1 существовал достаточно странный формат квалификации, согласно которому гонщики располагали всего лишь одной попыткой установить время, по очереди выезжая на трассу. Порядок появления гонщиков на треке определялся в отдельной сессии в пятницу – чем лучше время показывал пилот, тем позже он начинал свою боевую попытку в основной квалификационной сессии. Таким образом, более быстрые гонщики получали дополнительное преимущество, выезжая на более «прорезиненную» и нагретую трассу. Впрочем, далеко не всегда более позднее появление на треке предоставляло гонщикам преимущество, что и произошло на Гран-при Великобритании 2004 года.

Ещё в пятницу синоптики прогнозировали дождь на время основной квалификации. Стало быть, по ходу сессии трасса будет становиться всё более влажной, а соответственно – более медленной. В подобных условиях преимущество будут иметь те пилоты, которые появятся на трассе в самом начале сессии.

Учитывая фактор погоды, особо торопиться в пятничной квалификации никто не собирался – и это ещё мягко сказано. Михаэль Шумахер, к примеру, допустил разворот на быстром круге, Уэббер замедлился прямо перед финишной чертой, нечто похожее сделал и Монтойя. Таким образом, некоторым пилотам удалось добиться более раннего появления на трассе в субботу, да только вот все их старания оказались напрасными: дождь так и не пошёл. А обладателем поула стал показавший шестое время в пятницу Кими Райкконен.

Михаэль Шумахер — Гран-при Монако — 2006

Снова квалификация и снова Шумахер – на сей раз полигоном для отработки неординарных тактических манёвров стали улицы Монте-Карло. Переоценить значение стартовой позиции в Монако практически невозможно, а потому на городской трассе квалификация нередко становится драматичнее гонки – не стал исключением и гоночный уикенд 2006 года.

За минуту до истечения времени заключительного сегмента Шумахер располагался на промежуточном поуле, но его главный конкурент Алонсо имел шанс потеснить немца с первой строчки. Фернандо шёл с опережением времени Михаэля на первых двух секторах финальной попытки, но завершить круг ему не удалось – жёлтые флаги на третьем секторе, а вызвал их не кто иной, как Шумахер.

Михаэль Шумахер на Гран-при Монако 2006 года Фото: Clive Mason/Getty Images

Пилот «Феррари» допустил странную ошибку: не вписался в предпоследний поворот, остановив машину в нескольких сантиметрах от отбойника. Таким образом, Михаэль испортил финальную квалификационную попытку своего главного конкурента Алонсо. Совпадение? Судьи так не посчитали, наказав показавшего быстрейшее время Шумахера стартом с пит-лейна. И это на самой необгонной трассе чемпионата!

«Рено» — Гран-при Сингапура — 2008

Кейс «Рено» одновременно самый радикальный, самый успешный (в моменте) и самый скандальный, но обо всём по порядку. В 2008-м Нельсиньо Пике удалось финишировать вторым на «Хоккенхаймринге» благодаря удачно проведённому пит-стопу – прямо перед появлением на трассе машины безопасности. Для пилота «Рено» это была вершина тактической удачи, ведь в иных обстоятельствах он и близко не мог претендовать на столь высокую позицию.

Поставить подобные стратегические победы на поток было нереально, ведь такую штуку, как везение, просто невозможно контролировать. Хотя Флавио Бриаторе так не считал. Впечатлившись результатами немецкого Гран-при, босс «Рено» дошёл до мысли, что неплохо было бы знать, в какой именно момент появится на трассе сейфти-кар. А лучший способ предугадать режим машины безопасности – это, конечно же, самому его вызвать.

Фернандо Алонсо празднует победу на Гран-при Сингапура 2008 года Фото: Mark Thompson/Getty Images

План Бриаторе заключался в том, чтобы зазвать стартовавшего 15-м Алонсо на ранний пит-стоп, а спустя два круга спровоцировать появление на трассе сейфти-кара: Нельсиньо Пике послушно исполнил приказ босса (в обмен на контракт на следующий год), разбив машину в нужное время и в нужном месте. Задумка Бриаторе сработала на ура: Алонсо одержал сенсационную победу. И, наверное, Флавио так бы и остался гениальным стратегом, если бы год спустя детали его филигранного плана не стали достоянием общественности. Стоило «Рено» расторгнуть контракт с Пике, как вдруг Нельсон поведал ФИА о махинации годичной давности.

По итогам расследования факт сговора был доказан, вследствие чего руководители «Рено» Бриаторе и Симондс получили бан на любую деятельность под эгидой ФИА. Что уж тут скажешь, Флавио явно где-то просчитался. Но где?

Бонус: «Лянча» — Ралли Монте-Карло-1983

История не из мира Формулы-1, но обойти её стороной мы не могли. Чемпионат мира по ралли 1983 года – это прежде всего культовое соперничество «Ауди» и «Лянчи». Маленький итальянский коллектив обладал куда более скромными возможностями, нежели немецкий автогигант, однако, несмотря на разницу в ресурсах, «Лянче» всё же удалось навязать борьбу «Ауди» – во многом благодаря смелым техническим и стратегическим решениям.

Самый яркий пример неординарного тактического манёвра итальянская команда продемонстрировала на открывавшем сезон-1983 Ралли Монте-Карло. Этап по традиции проходил в январе, поэтому обледенелых участков дорожного покрытия, на которых «Лянча» чувствовала себя откровенно неважно, было не избежать. В подобных условиях явным фаворитом становилась «Ауди», однако руководитель итальянской команды Чезаре Фьорио нашёл выход из этой непростой ситуации.

Менеджер «Лянчи» организовал доставку в Монако 300 тонн соли, которая впоследствии была рассыпана по трассе. Таким образом итальянцам удалось избавиться от коварного льда. На одном из спецучастков пилоты «Лянчи» переобули шипованную резину на слики, а вот их конкуренты из «Ауди» альтернативным типом шин не располагали – кто же знал, что трасса вдруг станет сухой! Как нетрудно догадаться, Ралли Монте-Карло завершилось победным дублем «Лянчи». И это на трассе, которая совсем не подходила итальянской команде. Одно слово: гениально.

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