Албон не исключил, что покинет «Уильямс» в 2024 году

Пилот «Уильямса» Алекс Албон, отвечая на вопрос о своём будущем в команде, не исключил, что может покинуть её по окончании сезона.

«Буду ли я в команде в следующем сезоне? Пока я не могу об этом говорить. Я по-прежнему сосредоточен на этом вопросе. Всё меняется очень быстро, Нико [Хюлькенберг] только что нажал на курок и перешёл в «Заубер», и я уверен, что скоро станет известен второй пилот.

Все сосредоточены не столько на следующем годе, сколько на 2026-м. В следующие несколько недель будут приняты решения по всей решётке», — приводит слова Албона издание Motorsport Week.

После шести этапов Албон занимает 17-е место в личном зачёте пилотов. Его напарник Логан Сарджент – последний.

10 знаменитых воспитанников, от которых отказался «Ред Булл»: