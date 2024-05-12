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Руководитель «РБ»: Цунода сделал огромный шаг вперёд в этом году

Руководитель «РБ»: Цунода сделал огромный шаг вперёд в этом году
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Руководитель команды «РБ» Лоран Мекис считает, что его гонщик Юки Цунода сделал огромный шаг в этом сезоне Формулы-1.

«Юки сделал в этом году огромный шаг вперёд. Он прогрессировал после своего первого сезона, после второго, но его нынешний прогресс просто огромен.

У него и раньше была хорошая чистая скорость, но сейчас она стала ещё лучше. Но теперь Юки может выступать на протяжении всего уикенда вообще без ошибок – от первой практики до финиша гонки. Так было в Австралии, так было и в Японии. И, честно говоря, так практически было и в Майами.

Он сделал огромный шаг вперёд, и я думаю, что он способен на большее, поэтому мы усердно работаем над тем, чтобы создать условия, чтобы он и дальше прогрессировал. Мы очень впечатлены его работой», — приводит слова Мекиса издание Motorsport.

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