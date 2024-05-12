«Было несколько случаев». Хельмут Марко — о разногласиях в «Ред Булл»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко в интервью OE24 подтвердил случаи разногласий в австрийской команде, из-за которых, возможно, глава технического департамента Эдриан Ньюи решил покинуть гоночный коллектив из Милтон-Кейнса.

Хельмуту Марко напомнили реакцию супруги Эдриана Ньюи Аманды на заявление руководителя команды Кристиана Хорнера, который в конце прошлого года заявил, что технический отдел «Ред Булл» эволюционировал и теперь не зависит от Ньюи.

В ответ на этот пост Аманда Ньюи написала в комментариях: «Что за чушь собачья?»

На вопрос, является ли это свидетельством разногласий в команде, Марко сказал: «Было несколько случаев. Это один из них».

Напомним, Эдриан Ньюи покинет «Ред Булл» в начале 2025 года после почти 20 лет работы в австрийской команде.