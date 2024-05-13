ФИА опубликовала третье письмо в поддержку Мохаммеда бен Сулайема

Международная автомобильная федерация (ФИА) опубликовала новое письмо (третье по счёту), в котором представители Азиатско-Тихоокеанского региона (Австралия, Бангладеш, Камбоджа, Китай, Китайский Тайбэй, Гонконг, Индия, Индонезия, Япония, Корея, Кыргызстан, Макао, Малайзия, Монголия, Непал, Новая Зеландия, Пакистан, Филиппины, Сингапур, Шри-Ланка, Таиланд, Узбекистан, Вьетнам) выразили поддержку президенту организации Мохаммеду бен Сулайему.

«Члены ФИА из Азиатско-Тихоокеанского региона глубоко обеспокоены претензиями в адрес президента ФИА, господина Мохаммед бен Сулайема, по поводу потенциального вмешательства в решения Гран-при Саудовской Аравии и Лас-Вегаса в 2023 году. Обвинения в адрес президента ФИА были необоснованными», — помимо прочего, говорится в тексте письма.

Ранее бен Сулайем подвергся критике по нескольким причинам. Одна из них — случай Сьюзи и Тото Вольфов. В отношении них велось расследование на предмет конфликта интересов. Спустя всего один день это расследование было прекращено. Кроме того, бен Сулайем обвинялся в том, что он якобы вмешался в исход Гран-при Саудовской Аравии 2023 года. Кроме того, сообщалось, что в 2023 году Мохаммед якобы просил ответственных лиц отказать в сертификации трассы Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1.

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