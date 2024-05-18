Карлос Сайнс объяснил, почему не чувствует эффекта от новинок «Феррари»

Испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1.

«Ощущения хорошие. У меня была хорошая первая практика, я чувствовал себя в машине как дома. Ну а вторую тренировку мы использовали отчасти как тестовую сессию, чтобы попробовать пару вещей. На первой практике мы внесли некоторые изменения, которые, похоже, были шагом в правильном направлении. На «софте» я не сумел проехать чистого круга, но я уверен, что мы в хорошем положении.

У нас уже давно не было возможности что-то протестировать, ведь было два спринтерских уикенда подряд. Хорошо, что сейчас появилось время попробовать разные подходы в работе с машиной, особенно с учётом того, что у нас тут новый пакет обновлений. Вероятно, во второй практике мы пошли не в том направлении с настройками, но мы вернёмся к варианту из первой сессии и, вероятно, завтра снова станем сильнее.

Что касается новинок, то, если честно, из-за разных трасс ты их не чувствуешь. Ты просто надеешься, что они делают тебя быстрее. Думаю, правильным будет оценить их в конце уикенда, когда все выложат карты на стол», — приводит слова Сайнса F1i.