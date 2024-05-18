Леклер оценил работу обновлений «Феррари» на фоне быстрейшего времени на тренировке

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал быстрейший результат во второй части пятничных свободных заездов Гран-при Эмилии-Романьи. «Феррари» использует на трассе в Имоле серьёзно обновлённый болид.

«В целом это был позитивный день. Всё прошло гладко, мы провели все запланированные испытания и выглядим достаточно конкурентоспособными. Похоже, обновления работают, как ожидалось, что тоже позитивно. Ощущения от машины довольно хорошие. Но нам нужно не витать в облаках. Завтра условия на трассе могут сильно поменяться, особенно в плане ветра — нужно это учитывать. Это сильно повлияет на все машины, так что нам нужно оказаться лучше всех в предвосхищении этих изменений», — приводит слова Леклера F1i.