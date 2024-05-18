После квалификации Формулы-1 в Имоле Ферстаппен вышел на старт виртуальной гонки

После победы в квалификации Гран-при Эмилии-Романьи, который проходит в этот уикенд на легендарной трассе Энцо и Дино Феррари в Имоле, Макс Ферстаппен пересел за руль в не менее легендарном, но виртуальном «Нюрбургринге».

Ранее сообщалось, что пилот «Ред Булл» будет параллельно соревноваться и в Имоле, на Гран-при Эмилии-Романьи, и в виртуальной гонке «24 часа Нюрбургринга».

Нидерландский гонщик участвует в онлайн-гонке на платформе iRacing в составе своей команды Redline.

Ферстаппен является большим энтузиастом онлайн-гонок и нередко принимает участие в них. Сам Макс заявил, что онлайн-гонка не станет для него препятствием для полноценного участия в этапе Формулы-1.

Ферстаппен является лидером в общем зачёте пилотов Формулы-1. В настоящий момент в активе нидерландца 136 очков. Гран-при Эмилии-Романьи состоится с 17 по 19 мая.