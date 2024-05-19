Карлос Сайнс: не знаю, почему все ждали, что после обновлений мы полетим

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс считает, что обновления SF-24 сработали в Имоле, как и ожидала итальянская команда, но остальные ожидали от новинок слишком многого.

«Обновления сработали именно так, как мы и ожидали. К сожалению, не знаю почему, но все ждали, что с новым пакетом мы полетим в этот уикенд.

Я видел эти ожидания, но они совершенно не соответствуют действительности. Сейчас получить прибавку в одну десятую — это уже достижение. Я не говорю, что мы улучшились на 0,1, 0,2 или 0,05 секунды, но это точно не те цифры, которые упоминали некоторые люди. Тем более соперники тоже обновляют свои машины.

У «Макларена» в Майами было преимущество над нами в 0,2 или 0,3 секунды, а теперь мы на трассе «Макларена», в Имоле. Эта трасса больше подходит им. Здесь всегда было сложно одолеть «Макларен». Они опережают Шарля на 0,1, а меня на 0,3 секунды.

Это всегда была трасса «Макларена», но, надеюсь, будут и подходящие нам трассы, где «Феррари» сможет бросить им вызов», — приводит слова Сайнса ESPN.