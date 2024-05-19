Леклер: «Феррари» недооценила скорость соперников в Имоле

После квалификации Гран-при Эмилии-Романьи Шарль Леклер заявил, что его команда «Феррари» недооценила потенциал соперников из «Макларена» и «Ред Булл».

«Я немного разочарован. Первая и вторая практики прошли для нас очень хорошо. Но мы ведь уже не узнаем, с каким уровнем топлива в баках ехали там другие команды. Я думаю, они скрывали свой истинный темп немного больше, чем мы думали.

В итоге нам просто сегодня не хватило скорости, чтобы добиться большего. Обидно, потому что, когда ты выступаешь на домашней трассе на обновлённой машине, ты, очевидно, рассчитываешь на большее.

Завтра мы постараемся сделать всё возможное, мы по-прежнему нацелены на победу. Машина определённо хороша с точки зрения гоночного темпа. Но это одна из самых сложных для обгонов трасс, и, кроме того, я не совсем понимаю, почему в этом году укоротили зону DRS», — приводит слова Леклера Yahoo Sports.