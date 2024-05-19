Фернандо Алонсо стартует на Гран-при Эмилии-Романьи с пит-лейна

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо стартует в сегодняшней гонке Гран-при Эмилии-Романьи с пит-лейна

Международная автомобильная федерация сообщает, что стюарды приняли такое решение в связи с тем, что команда «Астон Мартин» нарушила правило закрытого парка и внесла изменения в настройки подвески машины №14 (Фернандо Алонсо). Согласно статье 40.9 спортивного регламента Формулы-1 это означает старт с пит-лейна.

Напомним, Фернандо Алонсо попал в аварию на третьей практике и повредил свою машину. Механики «Астон Мартин» еле успели починить её к квалификации, но Алонсо неудачно выступил в ней, показав лишь 19-й результат.

Гонка Гран-при Эмилии-Романьи стартует в 16:00 мск. С поула в ней будет стартовать пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.