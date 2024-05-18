Фернандо Алонсо попал в аварию на третьей тренировке Гран-при Эмилии-Романьи

Испанский гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо попал в аварию во время третьей свободной практики Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1. Алонсо разбил машину на выходе из последнего поворота.

Фото: Кадр из трансляции

Сообщается, что задняя левая подвеска на машине Фернандо сильно повреждена. Сам пилот в порядке. На трассе был вывешен красный флаг.

Перед инцидентом Алонсо занимал девятую строчку на тренировке, показав время 1.17,339. На первом месте располагался пилот «Феррари» Карлос Сайнс. На второй строчке находился партнёр Сайнса по команде Шарль Леклер. Третью позицию занимал нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Сегодня, 18 мая, в 17:00 мск начнётся квалификация. Завтра, 19 мая, в 16:00 мск состоится основная гонка.