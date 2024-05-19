Льюис Хэмилтон вошёл в список богатейших людей Великобритании

Семикратный чемпион Формулы-1 пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон попал в список богатейших людей Великобритании, составленный изданием Sunday Times.

Льюис Хэмилтон занял в этом рейтинге 350-е место, его состояние оценивается в £ 350 млн ($ 440 млн).

Льюис Хэмилтон — единственный действующий спортсмен в топ-350 авторитетного рейтинга. Однако он не единственный, кто связан с Формулой-1. Гораздо богаче Хэмилтона бывший босс Ф-1 Берни Экклстоун. Он и его семья занимают 92-е место в рейтинге, а их состояние оценивается в почти $ 2,5 млрд.

Хэмилтон также занимает девятое место в списке 40 самых богатых людей Великобритании моложе 40 лет.

Состояние Хэмилтона может возрасти в 2025 году, когда он перейдёт в «Феррари».

Самым богатейшим человеком Великобритании считается Гопи Хиндуджа – владелец группы компаний в 48 странах мира и почти в десятке отраслей. Состояние его семьи оценивается в $ 47 млрд.