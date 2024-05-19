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Хэмилтон рассказал, участвует ли он в работе по улучшению машины «Мерседеса»

Хэмилтон рассказал, участвует ли он в работе по улучшению машины «Мерседеса»
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Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон рассказал, участвует ли он в процессе улучшения машины «Мерседеса» W15 и изменилось ли его отношение к обязанностям в команде после того, как он объявил о переходе в «Феррари».

«Да, ещё принимаю [участие в работе над машиной]. Пока ничего не изменилось.

Мы всё еще проводим важные брифинги на фабрике. Мне по-прежнему очень нравится работать со всеми сотрудниками и участвовать в обсуждениях, у нас действительно замечательная команда. Я пытаюсь максимально помочь этой команде прогрессировать в этом году, и в следующем тоже.

Я им доношу свои мысли: «В следующем году вам нужно сделать это или то». Возможно, мне и не следовало бы это делать, но я хочу, чтобы команда добилась успеха независимо от того, нахожусь ли я здесь или нет», — приводит слова Хэмилтона издание Daily Express.

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