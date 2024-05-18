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Вассёр — о решении заменить Сайнса на Хэмилтона: у нас не было сомнений

Вассёр — о решении заменить Сайнса на Хэмилтона: у нас не было сомнений
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Глава «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о решении пригласить британского гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, а также выразил надежду, что пилот Карлос Сайнс сможет найти достойное место для продолжения карьеры.

«Для общекомандного успеха не было никаких сомнений в том, подписывать Хэмилтона или нет. В итоге я принял это решение, я просто должен был это сделать.

Тем не менее решение было тяжёлым, но мы всё обговорили с Карлосом и его окружением, всё прошло наилучшим образом, как могло.

С объявлением о переходе Льюиса мы могли подождать до июля, но мы решили дать Сайнсу больше времени на поиск новой команды. Я надеюсь, что он найдёт что-нибудь, он шикарно поработал в прошлом году», — заявил Вассёр в интервью с New York Times.

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