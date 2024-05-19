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Себастьян Феттель проехался в Имоле на «Макларене» MP4/8 Айртона Сенны

Себастьян Феттель проехался в Имоле на «Макларене» MP4/8 Айртона Сенны
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Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель проехался в Имоле на Международном автодроме Энцо и Дино Феррари за рулём исторического болида «Макларен» MP4/8, на котором в 1993 году выступал великий Айртон Сенна.

После заезда, который прошёл перед началом гонки Гран-при Эмилии-Романьи, Феттель вышел из болида, положил на него бразильский флаг и опустился перед ним на колени, отдавая дань памяти трёхкратному чемпиону Формулы-1, 30 лет назад получившему на этой трассе смертельные травмы.

Себастьян Феттель

Себастьян Феттель

Фото: кадр из трансляции

В этом году в гоночном мире широко отмечается 30-летие трагической смерти Айртона Сенны. Перед началом гоночного уикенда пилоты Формулы-1 и руководство чемпионата провели траурное мероприятие в память о Сенне.

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