Команда Макса Ферстаппена победила в виртуальной гонке «24 часа Нюрбургринга»

Команда Макса Ферстаппена Redline одержала победу в виртуальной гонке «24 часа Нюрбургринга». Сам трёхкратный чемпион Формулы-1, несмотря на участие в гоночном уикенде Гран-при Эмилии-Романьи, тоже добросовестно отработал свои смены за рулём виртуальной машины.

Макс сел за руль после квалификации в Имоле, где в напряжённой борьбе завоевал поул-позицию. Затем он провёл смену сегодня утром.

Отметим, что виртуальная гонка «24 часа Нюрбургринга» на платформе iRacing закончилась буквально за несколько минут до старта Гран-при Эмилии-Романьи, в котором Ферстаппен стартует с первой позиции и имеет хорошие шансы на победу.

Ферстаппен является большим энтузиастом онлайн-гонок и нередко принимает участие в них. Сам Макс ранее заявил, что онлайн-гонка не станет для него препятствием для полноценного участия в этапе Формулы-1.