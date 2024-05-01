Почему 30 лет назад разбился великий Сенна. Все версии — от официальных до безумных

1 мая 1994 года не стало Айртона Сенны — одного из величайших пилотов в истории автоспорта. Его гибель стала потрясением не только для Формулы-1, но и для всего остального мира: в Бразилии на прощание с Волшебником вышли миллионы людей.

Этот день 30 лет назад изменил Формулу-1 и заставил организаторов гонок по всему миру уделить больше внимания безопасности гонщиков. Сенна буквально отдал жизнь за то, чтобы гоняться могли другие.

Однако до сих пор нет единого мнения о том, что именно стало причиной его смерти. Разбираем главные версии.

Ошибка пилота

Айртон Сенна разбился в повороте «Тамбурелло» на седьмом круге Гран-при Сан-Марино. Это был второй круг после рестарта — бразилец возглавлял пелетон, опережая Михаэля Шумахера, как вдруг «Уильямс» сорвало с траектории и бросило прямо в стену. Болид вошёл в отбойник под углом в 22 градуса на скорости 211 км/ч.

От удара полностью разрушилась передняя правая подвеска — колесо оторвалось и от удара отрикошетило прямо в кокпит. Кроме того, один из кусков подвески попал в самую незащищённую часть шлема, пробил его и нанёс дополнительные повреждения. Сенна получил несовместимые с жизнью травмы и, несмотря на все усилия медиков на трассе и позже в больнице, скончался в госпитале.

Медики на месте аварии Сенны Фото: Anton Want/Getty Images

Первое, что приходит на ум в такой ситуации, это ошибка гонщика. Однако поворот «Тамбурелло» на деле не был слишком сложным. Затяжной изгиб уже много лет проходился на полном ходу и не представлял сложности для пилотов — при условии, что автомобиль и шины в полном порядке. Возможно ли представить, что Айртон, трижды выигрывавший Гран-при Сан-Марино, ошибся в этом месте?

«Я убеждён, что он допустил ошибку, хотя в это мало кто может поверить, — вспоминал тот день 10 годами позднее Деймон Хилл, напарник Сенны в «Уильямсе» в сезоне-1994. — Почему нет? Он тоже допускал ошибки. Никто, кроме меня и Айртона, не знал, каково это — пилотировать ту машину. Особенно на холодных шинах».

Сенна был не готов

Совсем не факт, что у Сенны в момент аварии шины были холодными. В начале гонки на трассу действительно выехал автомобиль безопасности. Он вернулся в боксы в конце пятого круга, на шестом гонка возобновилась в боевом режиме — и его Айртон проехал с временем 1.24,887, быстрее преследовавших его Михаэля Шумахера, Герхарда Бергера и Деймона Хилла.

На фоне такой скорости сложно предположить, что на седьмом круге (втором после рестарта) шины были настолько холодными, чтобы выбросить машину с трассы. Однако ошибка могла быть спровоцирована не только температурой резины. В тот уикенд произошло две крупных аварии: в тренировках в заграждения влетел молодой соотечественник Айртона Рубенс Баррикелло, а накануне гонки насмерть разбился Роланд Ратценбергер — австрийский дебютант, который был на три месяца моложе Сенны.

Айртон Сенна перед стартом Гран-при Сан-Марино 1994 года Фото: Pascal Rondeau/Getty Images

Гибель товарища стала для Сенны ударом — на старт Гран-при Сан-Марино он взял с собой флаг Австрии, чтобы в случае победы развернуть его в честь Роланда. Говорят, накануне старта Айртон был по-настоящему подавлен из-за трагедии. Кроме того, на экс-чемпиона давило то, что в двух предыдущих гонках он не набрал ни одного очка, в то время как у Михаэля Шумахера было уже 20 (50 по нынешним меркам). Мог ли Сенна переусердствовать в попытке выжать невозможное?

Есть даже безумная версия, что Сенна в момент аварии потерял сознание. Согласно ей, бразилец в особенно напряжённые моменты задерживал дыхание, чтобы лучше сконцентрироваться на пилотаже, из-за чего в этот раз его организм не выдержал. Однако Айртон был в превосходной физической форме, мог перевести дух за сейфти-каром и прошёл шестой круг с превосходным временем. Сложно усомниться в том, что трёхкратный чемпион мира вдруг оказался в неподходящем состоянии.

Прокол на обломках

Если сам Сенна не совершал ошибок и был в превосходной форме, то что могло спровоцировать вылет? На одной из фотографий видно, что в первом повороте на трассе оставался обломок от машин, разбитых в стартовом столкновении. Именно оно спровоцировало появление того самого автомобиля безопасности, из-за которого у Айртона могли быть холодные шины.

Во время старта заглох стоявший на пятой позиции Юрки-Ярви Лехто, и практически всем удалось объехать его «Бенеттон», однако Педро Лами машину финна было не видно. Португалец во время разгона врезался в автомобиль Лехто, из-за чего оба болида были уничтожены, а трасса — усыпана обломками.

Сенна лидирует на Гран-при Сан-Марино 1994 года Фото: Anton Want/Getty Images

И на одной из фотографий видно, что на шестом-седьмом кругах один из этих обломков оставался на трассе. Из этого можно было сделать вывод, что, наехав на него, Сенна получил медленный прокол, из-за которого под огромными нагрузками в «Тамбурелло», который гонщики проходили на полном газу на скорости свыше 300 км/ч, шина окончательно потеряла целостность, а неуправляемую машину бросило в отбойник.

Однако специалисты «Гудьир», поставлявшего резину командам Формулы-1 в том году, изучили шины с болида Сенны после аварии. Они пришли к выводу, что резина была разрушена именно в момент удара об стену, а до этого шины были в порядке, никаких проколов в них не было.

Опасная трасса

Возможно, вылет спровоцировали не обломки, а сама трасса. В повороте «Тамбурелло» сразу в нескольких местах перекладывали асфальт, и в этих зонах были заметные кочки. Сенна был одним из тех, кто обращал внимание организаторов на неровности и просил их убрать, но сделать трассу совершенно гладкой в этом месте было невозможно.

Во время гонки бразилец активнее других атаковал в этом повороте — он сильнее прижимался к апексу, в то время как другие гонщики чуть шире распускали машину, проезжая по чуть более ровному асфальту. На записи гонки невооружённым глазом видно, что «Уильямс» Сенны высекает намного больше искр, чем «Бенеттон» Шумахера. То есть Айртон в этом месте сильнее других бился об асфальт.

Айртон Сенна на Гран-при Сан-Марино 1994 года Фото: Pascal Rondeau/Getty Images

Но могло ли именно это стать причиной его гибели? Могла ли машина, коснувшись асфальта, лишиться генерируемой днищем прижимной силы и поехать мимо поворота? В теории — да, но вряд ли столь опытный гонщик, как Сенна, не изучил бы это место в тренировках и квалификации. К тому же до аварии — на шестом круге — Айртон, напомним, был быстрее всех и проходил поворот достаточно уверенно.

На суде, который проходил в Италии в 1997 году, также поднимался вопрос безопасности отбойников трассы в Имоле, и именно их конфигурацию в качестве главной причины трагедии называл Леонардо Сенна, брат Айртона. Однако в прошлые годы здесь уже происходили аварии, и каждый раз при ударе об отбойник в «Тамбурелло» гонщики оставались невредимы. Значит, причина была в чём-то другом.

Нестабильное шасси

В 1994-м в Формуле-1 была запрещена вспомогательная электроника, которая до этого была главным оружием «Уильямса», доминировавшего в 1992–1993 годах. Под запрет попали, например, активная подвеска и лаунч-контроль, и без них машины из Гроува были уже не так стабильны. Так, Сенна жаловался инженерам, что болид одновременно может страдать как избыточной, так и недостаточной поворачиваемостью.

Вкупе с другими теориями именно нестабильность шасси могла бы объяснить произошедшую аварию. Да, шестой круг Сенна прошёл уверенно и смог оторваться от Шумахера. Но уже на седьмом машина могла вести себя совершенно иначе, и на фоне не до конца прогретой резины вкупе с неровностями асфальта на апексе сверхскоростного поворота автомобиль действительно мог за одно мгновение потерять стабильность.

Айртон Сенна на Гран-при Сан-Марино 1994 года Фото: Getty Images

На телеметрии, которую удалось извлечь из разбитой машины, видно, что Сенна отпустил газ и пытался замедлить автомобиль ещё до того, как он выехал на газон, хотя «Тамбурелло» проходится на полном газу. Это значит, что гонщик почувствовал, что болид делает не то, что должен, и пытался исправить ситуацию. Эту версию в своих мемуарах подтверждает и Эдриан Ньюи, создатель того злополучного «Уильямса».

«Я ощущаю вину за то, что напортачил с аэродинамикой машины, с переходом от активной подвески к пассивной, — писал Ньюи в книге «Как построить автомобиль». — Я создал нестабильный с точки зрения аэродинамики болид, в котором Айртон пытался сделать то, на что он неспособен. Независимо от того, был ли у него прокол или нет, столь нестабильную машину было трудно контролировать — даже для него».

Рулевая колонка

В 1997 году в Италии начался судебный процесс, который должен был определить виновных в гибели Сенны спустя два с половиной года. Прокурором на процессе выступал Маурицио Пассарини — он пытался доказать, что смерть гонщика произошла по недосмотру команды, а причиной аварии стала поломка рулевой колонки.

Дело в том, что Сенне было некомфортно в кокпите «Уильямса». Он просил инженеров расположить руль немного ниже, иначе руками он тёрся о борта автомобиля. Выполнить просьбу Айртона было невозможно — регламент чётко описывал, в каких пределах должен располагаться руль. И тогда Ньюи предложил иное решение: локально уменьшить диаметр рулевой колонки на четыре миллиметра.

Эдриан Ньюи, шеф-дизайнер «Уильямса» в 1994 году Фото: Andreas Rentz/Getty Images

На суде выяснилось, что рулевая колонка в месте соединения стандартной части и части с уменьшенным диаметром ещё до гонки обладала признаками усталости металла. Более того, на записях с бортовых камер Сенны видно, что руль перед аварией опустился ниже своего обычного положения на два-три сантиметра. В «Уильямсе» пытались объяснить, что для машины Формулы-1 это нормально, однако суд с доводами не согласился: на предыдущих записях такого смещения руля замечено не было.

Ньюи, однако, с такой версией не согласен. «С камеры на машине Шумахера видно, что заднюю часть машины Айртона немного выставило, что совершенно противоположно тому, что произошло бы в случае поломки рулевой колонки, — писал Эдриан в своих мемуарах. — Так выставить заднюю часть может лишь в случае потери сцепления на задней оси, не на передней. С такой проблемой гонщики часто сталкивались на овальных суперспидвеях. Чтобы скорректировать траекторию машины, пилоты поворачивают руль в обратную сторону. И если в этот момент задние колёса вновь обрели сцепление, автомобиль передней частью врезается в стену».

Кто виноват?

Суд в конце концов пришёл к выводу, что причиной гибели Сенны стала поломка рулевой колонки, однако никто не был признан виновным: судья пришёл к выводу, что все обвиняемые (их было шесть человек) добросовестно выполняли свою работу, а потому не могут быть привлечены к ответственности за непредумышленное убийство.

Однако итальянская прокуратура с таким вердиктом не согласилась и в 2007 году по итогам рассмотрения апелляции признала виновным в смерти Сенны Патрика Хэда, который в 1994-м был техническим директором «Уильямса» и отвечал за качество компонентов. Тем не менее наказания за истечением срока давности Хэд избежал.

Патрик Хэд Фото: Mark Thompson/Allsport

«Правда в том, что уже никто не узнает, что именно тогда произошло, — сказал в интервью The Guardian в 2011 году Ньюи. — Нет сомнений, что рулевая колонка сломалась, но вопрос в том, произошло это до вылета или во время аварии. Нет сомнений, что это была плохо спроектированная машина. С камеры Шумахера видно, что у машины возникла не недостаточная, а избыточная поворачиваемость, что обычно не связано с поломкой рулевой колонки.

На том круге машина намного сильнее касалась днищем асфальта. Такого не должно было произойти, поскольку на втором круге после рестарта давление в шинах должно было быть выше. Исходя из этого, можно предположить, что правая задняя шина могла быть пробита из-за обломков на трассе. И если бы меня заставили выбрать одну версию произошедшего, я бы выбрал эту».