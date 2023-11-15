Роман Русинов представил российский суперкар. Он способен разгоняться до 380 км/ч

Российский гонщик Роман Русинов, известный своими выступлениями в гонках на выносливость и ралли «Шёлковый путь», представил новейший отечественный суперкар — Rossa. Отмечается, что Rossa — это сокращение от «Российские спортивные автомобили».

Российский суперкар Rossa Фото: Социальные сети Романа Русинова

Новый автомобиль, максимальная скорость которого оценивается в 380 км/ч, разработан с учётом требований классов GT2 и GT3, однако предполагается, что вскоре машина получит сертификацию для эксплуатации на дорогах общего пользования.

Российский суперкар Rossa Фото: Социальные сети Романа Русинова

«Самое интересное нас ждёт в скором будущем. Первый тестовый экземпляр Rossa позволил провести большое количество испытаний и проделать очень серьёзную работу над ошибками, значительно улучшить команду и сфокусировать высоко мотивированных профессионалов своего дела на новой цели», — отметил в своих социальных сетях Русинов.

Российский суперкар Rossa Фото: Социальные сети Романа Русинова

Автомобиль Rossa, одним из создателей которого выступил Игорь Ермилин, бывший главный конструктор Marussia Motors, построен на базе карбонового монокока. В движение он приводится 5,2-литровым двигателем V10 мощностью 800 лошадиных сил, который был разработан Judd для гонок на выносливость. С места автомобиль способен разогнаться до 100 км/ч за 3,2 секунды.

В следующем году ожидаются тесты Rossa на гоночных трассах, а в дальнейшей перспективе запланировано участие автомобиля в соревнованиях.