Обогнал бы Норрис Ферстаппена ещё за пару кругов и нужна ли Ф-1 Имола? Разбор

Постоянный эксперт «Чемпионата», бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев ответил на главные вопросы по итогам Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1, который вновь выиграл Макс Ферстаппен.

Сколько кругов не хватило Норрису, чтобы победить? Или всё равно не обогнал бы Ферстаппена?

Мне кажется, не обогнал бы. Последние круги Норрис приближался не так быстро. А на прямой у «Ред Булл» всё в порядке со скоростью. В общем, я сомневаюсь.

Нас правда может ждать борьба трёх команд за победы?

По мне, пока тут две команды. «Феррари» явно не на уровне. Вряд ли кто-то сможет начать доминировать, как это делал «Ред Булл». Да и всё равно они фавориты. Макс очень хорош, и в чемпионате у него большой запас — в районе 50 очков. Это много, если вспомнить что в одной из гонок у него был 0.

Достаточно ли существенна была блокировка Пиастри, чтобы он получил три места за помеху Магнуссену?

Магнуссен потерял быстрый круг, поэтому да, достаточно. Если бы на месте Магнуссена был, допустим, кто-то из представителей топ-команд и тот не прошёл бы из сегмента, то был бы вопрос — почему так мало? Так что, на мой взгляд, нормальное наказание.

Оскар регулярно теряет темп на второй половине гонки — с чем может быть связано?

Возможно, физика. Хотя есть сомнения. В этот раз в начале гонки он явно застрял за Сайнсом. А вот после пит-стопа именно в конце гонки темп был явно хуже Норриса. Может, не хватает по езде умения экономить резину, и шины уходят. Работать и разбирать. Всё-таки у Оскара это второй год, а у Норриса — шестой. Возможно, банальный опыт работы с «Пирелли».

Сумеет ли ещё «Астон Мартин» вернуться в этом году в борьбу за подиумы?

Думаю, нет. Я верю скорее в то, что «Мерседес» подберётся ближе.

У Алонсо горели тормоза на пит-лейне. После таких моментов пилоту не страшно на первом торможении?

Нет, конечно. Если это длится несколько секунд, то ничего страшного не случится. Просто тормозишь на пару метров раньше — на всякий случай, мало ли.

Нужно ли что-то сделать с «борьбой» пилотов в конце прогревочного круга, когда они мешают друг другу? Так, как это было у Гасли, Пиастри и Леклера

Мне не кажется это проблемой. Просто разные трассы к этому располагают. А так каждый делает себе разрыв. Команды сами рискуют, выпуская машину под клетчатый флаг.

Хюлькенберг и Ферстаппен помогли друг другу со слипстримами в квалификации. Это нормально, если речь идёт о пилотах разных команд?

Я слабо представляю, что они могли договориться. Так что это и риск. Не скинулся бы Нико, и уже в первой «эске» Ферстаппен потерял бы всё, что выиграл на прямой. Так что всё нормально. Или ввести правило не быть на финишной черте ближе другу к другу, чем пять секунд? Абсурд же!

Нужна ли трасса в Имоле Ф-1? Или обгоны — не главное?

Ф-1 бы стать поменьше, и будет интереснее на таких трассах. Машины каких-то нереальных размеров. Почти на всех трассах в каком-то месте кажется, что трасса узкая. Имола в целом неширокая, но пилотировать в Имоле — это кайф! И я бы хотел её видеть в календаре, даже если гонки скучные. Таких трасс почти нет.