Вассёр ответил на вопрос о возможном переходе Ньюи в «Феррари»

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр ответил на вопрос по поводу потенциального перехода в команду руководителя технического департамента «Ред Булл» Эдриана Ньюи. Напомним, Ньюи покинет австрийский гоночный коллектив по окончании нынешнего сезона, в первом квартале 2025 года.

«Эдриан демонстрирует выдающиеся результаты. Он самый успешный инженер в паддоке. Я не знаю статистики, но я бы сказал, что, вероятно, так оно и есть. Однако у меня нет комментариев по этому поводу. Мы изо всех сил стараемся. Я доверяю ребятам, которые есть в нашей команде», — приводит слова Вассёра Motorsport.

«Ред Булл» объявил об уходе Ньюи 1 мая. В пресс-релизе австрийского гоночного коллектива сообщалось, что до своего ухода Эдриан сосредоточится на разработке первого гиперкара «Ред Булл» RB17.

Правильный пит-стоп «Феррари»: