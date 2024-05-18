«В ответ я показал ему палец». Ферстаппен рассказал забавную историю о фанате в Имоле

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен и гонщик «Макларена» Оскар Пиастри рассказали историю о странном фанате Формулы-1 в Имоле.

«В квалификации со мной произошёл забавный случай. Когда я ехал по пит-лейну, многие люди аплодировали мне, а один парень показывал мне неприличные жесты. Я в ответ показал ему палец. А затем, когда я проезжал там в следующий раз, он уже аплодировал. Так они учатся, понимаешь?

Легко быть плохим парнем, но я тоже могу быть таким. Думаю, он это оценил», — приводит слова Ферстаппена издание Total-Motorsport.

«Я тоже видел этого парня. По-моему, он тоже показал мне палец, но это был большой палец вниз. Я думаю, во всех видах спорта нормально подзадорить соперника, но, конечно, всему есть предел. Посмотрите на футбольные соревнования и тому подобное, с обеих сторон всегда много страсти. И я думаю, что фанаты «Феррари» — это воплощение страстных фанатов. Но они очень гостеприимны в этот уикенд. Это те болельщики, которых мы любим в Формуле-1», — отметил Пиастри.