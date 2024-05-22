Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Семья Шумахера получила € 200 000 в качестве компенсации за фейковое интервью Михаэля

Семья Шумахера получила € 200 000 в качестве компенсации за фейковое интервью Михаэля
Аудио-версия:
Комментарии

Семья прославленного гонщика Формулы-1 Михаэля Шумахера получила € 200 000 в качестве компенсации за фейковое интервью. Об этом информирует Übermedien со ссылкой на постановление Мюнхенского суда по трудовым спорам.

Публикация с ненастоящим интервью Михаэля появилась в прошлом году в издании Die Aktuelle, принадлежащем медиагруппе Funke. В действительности статья была сгенерирована искусственным интеллектом. Мелким шрифтом была приписка «выглядит как настоящее».

Напомним, в декабре 2013 года Шумахер получил травму головного мозга во время отдыха на горнолыжном курорте из-за падения и удара головой о камень. В день трагедии, как сообщалось впоследствии, камни лишь слегка были припорошены снегом, в противном случае удар мог бы быть смягчён.

Хилл посетил место знаменитой аварии с Шумахером в Аделаиде:

Материалы по теме
Коллекция часов Михаэля Шумахера продана на аукционе более чем за € 4 млн
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android