Ферстаппен ответил, почему Гран-при Монако всегда получается для него нервным

Трёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Монако, который пройдёт с 24 по 26 мая в Монте-Карло.

«В Имоле всё было очень конкурентно, а Монако всегда получается нервным. Нужно быть безупречным в квалификации, чтобы собрать круг и заставить шины работать, когда это необходимо, и это тяжело сделать. В этом отношении, как по мне, этап в Монако является особенным», — приводит слова Ферстаппена издание Racingnews365.

Общий зачёт (топ-10):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 161 очко.

2. Шарль Леклер («Феррари») — 113.

3. Серхио Перес («Ред Булл») — 107.

4. Ландо Норрис («Макларен») — 101.

5. Карлос Сайнс («Феррари») — 93.

6. Оскар Пиастри («Макларен») — 53.

7. Джордж Расселл («Мерседес») — 44.

8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 35.

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 33.

10. Юки Цунода («РБ») — 14.