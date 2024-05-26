Легендарный Алонсо расстраивает три этапа подряд. Что происходит с лидером «Астон Мартин»?

Проходящий в эти выходные Гран-при Монако широко известен тем, что обгонять на узких улицах Монте-Карло практически невозможно, в связи с чем квалификация и высокая стартовая позиция имеют как ни на одном другом этапе чемпионата важное значение.

И в этот момент проваливается Фернандо Алонсо. Двукратный чемпион мира, самый возрастной и наиболее опытный пилот на решётке, за плечами у которого рекордные 385 Гран-при, не вышел даже из первого сегмента и квалифицировался на 16-й позиции.

И для испанца это уже третья неудача подряд. Что же происходит с главным активом «Астон Мартин» в Формуле-1?

Проблемы начались в Майами

Впервые вопросы к обычно безошибочному и исключительно надёжному испанцу возникли на Гран-при Майами. Фернандо дважды проиграл в квалификации Лэнсу Строллу, приехал в напарника на старте (хотя без удара от Хэмилтона контакт между машинами «Астон Мартин» был бы попроще) и в конце концов признал, что отработал этап не лучшим образом.

Затем был уикенд в Имоле, где испанец разбил машину в субботней тренировке — всего за пару часов до квалификации. Механики всей команды — в том числе и те, которые работают с машиной Стролла, починили болид и успели выпустить Алонсо на трассу в квалификации — но тот ошибся в шикане и выехал в гравий. Фернандо признался, что провёл гонку так, словно это были тесты, и этот настрой экс-чемпиона — единственное, что было позитивного в ходе уикенда.

Фернандо Алонсо на Гран-при Монако Фото: Mark Thompson/Getty Images

В Монако после первых попыток Алонсо был в топ-10, опережая Стролла. На новом комплекте Фернандо прибавил — 1.12,0, но был куда медленнее напарника (1.11,7). Второй быстрый круг на этом же комплекте улучшения не принёс, и испанцу не хватило времени, чтобы пройти в Q2. Стролл во второй сегмент пробился, но выше 14-го места подняться не смог. Правда, после дисквалификации «Хаасов» Лэнс перемещается на 13-е место, а Алонсо — на 14-е.

«Сегодня мы оказались не в то время не в том месте. Это Монако, и здесь тебе необходима удача. Я потерял очень много времени из-за трафика. Винить в этом некого — машины слишком большие, они не могут просто испариться. Теперь нас ждёт трудная гонка», — подвёл итоги дня Алонсо.

Фернандо уже не тот?

В неудаче в Монако винить Алонсо не стоит, хотя и есть смысл в том, что у других пилотов тоже был трафик, но они как-то справились. Как бы там ни было, в Майами и Имоле Фернандо сам был виноват в своих проблемах. Кроме того, можно вспомнить этап в Австралии, где в квалификации испанец завалил обе попытки в Q3 и стартовал только 10-м.

Алонсо приучил нас к тому, что он не просто постоянно впереди Стролла, но и намного его опережает, выжимая из машины максимум. Потому не так уж и удивительно, что третье поражение Фернандо подряд удивляет — это же тот самый Алонсо, который уничтожил Стоффеля Вандорна. Или уже не тот самый?

Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл Фото: Peter Fox — Formula 1/Getty Images

В июле испанцу исполнится 43 года — в этом возрасте даже у Михаэля Шумахера были проблемы. С другой стороны, в свои 42 Фернандо всё же смотрелся лучше, чем Михаэль в свои 42, и до текущего момента не давал повода сомневаться в своей форме.

Недавно Алонсо продлил контракт с «Астон Мартин» на несколько лет вперёд и будет выступать в Формуле-1 по меньшей мере до 2026 года, когда чемпионат перейдёт на принципиально новый регламент. И в теории у испанца может вновь появиться шанс на чемпионство. А будет ли он к нему готов, мы ещё узнаем.