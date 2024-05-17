Журналисты проверили трюк Tesla: Cybertruck с Porsche в прицепе сразился с другим Porsche

Журналисты издания MotorTrend воспроизвели на реальной трассе сюжет из рекламного ролика Tesla Cybertruck, в котором электропикап победил Porsche 911 на дрэг-стрипе, перевозя на прицепе ещё один Porsche 911.

Этот ролик был продемонстрирован во время презентации Cybertruck в прошлом году, однако позже при изучении спутниковых снимков по отметкам на заграждениях выяснилось, что на кадрах показан заезд на ⅛ мили, а не на ¼, как указывали титры.

Права на видео принадлежат MotorTrend. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале MotorTrend Channel.

Чтобы воспроизвести заезд на реальной трассе, журналисты MotorTrend взяли самый мощный вариант Cybertruck — полноприводный Cyberbeast с тремя электромоторами суммарной отдачей 630 кВт (856 л. с.). Также удалось найти ту же модель прицепа — одну из самых лёгких на рынке.

В качестве соперника Cybertruck была выбрана Porsche 911 Carrera T — одна из самых лёгких и при этом наименее динамичных моделей на рынке. До 100 км/ч эта 911 разгоняется за 4,5 секунды, а её максимальная скорость — 291 км/ч.

Тем не менее ни в одном из шести заездов Cybertruck с 911 Carrera T на прицепе не удалось победить на четверти мили. Один раз электропикап опередил Porsche на отметке в ⅛ мили, но при этом трижды проиграл, а в двух случаях победителя на этой отсечке определить не удалось.