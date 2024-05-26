Он сделал это! Леклер впервые выиграл дома, у Ферстаппена третье поражение в восьми гонках

Серия аварий на старте!

Без происшествий на первом круге, мягко говоря, не обошлось. Во-первых, Сайнс жёстко заборолся с Пиастри в первом повороте, дело дошло до контакта — австралиец слегка повредил днище, а Карлос проколол колесо, причём так сильно, что шину сразу же спустило — в итоге Сайнс просто не вписался в очередной поворот и припарковал машину, пропустив всех.

Всех, да не всех: до этого места не доехали Перес и оба гонщика «Хааса». На подъёме после первого поворота Магнуссен шёл сзади и правее Чеко и сунул своё переднее антикрыло. Переса это не смутило, он сам начал смещаться вправо — авария! Ни за что ни про что пострадал Хюлькенберг, в чью машину отлетел неуправляемый болид «Ред Булл». Трасса оказалась усыпана обломками, так что дирекция вывесила красный флаг.

Уже во время остановки гонки мы благодаря повторам увидели и третий инцидент, произошедший на первом круге: Окон в повороте «Портье» перед въездом в тоннель пошёл в очень оптимистичную атаку на Гасли. На выходе места для двух машин не осталось, и болид Эстебана подпрыгнул на колёсах напарника. После эффектного полёта Окон сумел поехать дальше, но в итоге сошёл, а Гасли ругался по радио. Босс «Альпин» Бруно Фамен тоже признал, что действия Окона были странными.

За время паузы и уже после возобновления гонки судьи разобрались со всеми инцидентами. Решили, что авария Переса и «Хаасов» — гоночный инцидент, недостойна разбирательств и стычка Сайнса с Пиастри. А вот Окон получил 10 штрафных секунд, которые должны быть конвертированы в потерю стартовых позиций в Канаде (вероятно, Эстебан опустится на монреальской решётке на три места).

А будут ли пит-стопы?

Красный флаг позволил всем гонщикам сменить типы шин и тем самым формально исполнить требование по использованию в ходе гонки двух типов шин — соответственно, 15 из 16 оставшихся пилотов имели право вообще не заезжать в боксы. Только Логан Сарджент сохранил верность «харду», а значит, для него пит-стоп был неизбежен.

Все эти шинные дела стали плохой новостью для тех, кто поначалу решил стартовать на «харде»: пилоты «Мерседеса», Ферстаппен и целый ряд гонщиков из второй половины пелотона перешли на «медиум», но понимали, что продержаться на этих шинах целую гонку будет нелегко. Впрочем, в Монако обычно даже лидеры едут не в полную силу, экономя покрышки.

Да, важный момент: так как рестарт давали, исходя из положения гонщиков на так называемой «второй линии сейфти-кара», Сайнс вернул себе третье место и шансы на хорошую гонку. Ну а рестарт прошёл спокойно: ни одного изменения в первой десятке, всё штатно.

После спокойного возобновления гонки четвёрка «Феррари» и «Макларенов», пусть и ехала в прогулочном темпе, но оторвалась от Расселла, Ферстаппена и Хэмилтона, чья скорость ради экономии «медиума» оказалась ещё ниже. Ещё один паровозик создал Цунода, шедший восьмым, а Алонсо решил отстать от Стролла, чтобы заработать для канадца бесплатный пит-стоп.

Со стороны «Астон Мартин» это была продуманная тактика: Лэнса позвали к механикам ровно в тот момент, когда Алонсо и компания пропускали лидеров на круг. В итоге Стролл сохранил позицию и погнался за Гасли на изношенном «медиуме». Однако уже спустя несколько кругов Лэнс заработал прокол колеса и тем самым убил шансы на очки. А задумка была красивая и логичная…

Тактический штиль у лидеров

Леклер и компания вели традиционную для Монако гонку: нужно было, с одной стороны, не дать шанса на обгон преследователям, а с другой — не износить шины, тем более раз первая четвёрка планировала обойтись без остановок. Отдельной задачей для «Феррари» было так контролировать темп Шарля, чтобы он не создал слишком большой отрыв для «бесплатного» пит-стопа Норрису. В итоге командный мостик не раз требовал от монегаска ехать помедленнее — и всё удалось, «Макларен» не мог позвать Ландо в боксы без потери позиций.

А вот в группе Расселла Ферстаппен и Хэмилтон оказались настолько впереди Цуноды, что могли спокойно сменить шины. Хэмилтон рванул на пит-лейн на круг раньше, но одного витка по Монте-Карло по свободной трассе пилоту «Мерседеса» для андерката не хватило — голландец остался на шестой строчке и погнался за Расселлом.

Шины Макса были на 50 кругов свежее, чем на «Мерседесе», но толку! Расселл не дал Ферстаппену ни единого шанса, и пилот «Ред Булл» словно согласился на шестое место и «слез» с заднего антикрыла Джорджа. Не активничал позади самого голландца и подъехавший к нему Хэмилтон.

У лидеров Леклер не совершил ни единой ошибки, а под финиш взвинтил темп и легко уехал от Пиастри на семь-восемь секунд, чтобы вообще не нервничать на финальных кругах. Оскар, несмотря на повреждения днища, сохранил второе место, а Сайнс так и остался третьим впереди Норриса.

В конце очковой зоны расположились Цунода, Албон и Гасли. До какого-то момента Алекс был прямо на хвосте у болида «РБ», но под финиш японец получил по радио разрешение прибавить и уехал от «Уильямса». Ну а Гасли явно будет доволен набранному очку после стартовых разборок с Оконом — чудо, что машина Пьера осталась жива!

Следующий этап Формулы-1 пройдёт в Монреале. Гран-при Канады запланирован на 7-9 июня.