Самый мощный дорожный «Порше»: нажми кнопку — получишь 1110 л. с.!

Самый мощный в истории марки дорожный автомобиль Porschе, установивший несколько рекордов круга на гоночных трассах. Ещё несколько лет назад такой моделью мог быть исключительно спорткар 911 в одной из своих многочисленных вариаций, но мир меняется, а вместе с ним эволюционируют и герои. Сегодня таким самым-самым Porsche является… четырёхдверный электромобиль Taycan! Пусть и в топовой версии Turbo GT, но всё же — большой и тяжёлый электромобиль не имеет аналогов в 75-летней истории спорткаров Porsche для дорог общего пользования.

История модели началась в 2019 году, когда прославленная марка вместе со множеством своих коллег-конкурентов решилась-таки включиться в борьбу в сегменте электромобилей с амбициозным выскочкой в лице Tesla. Пока немецкие гранды изучали перспективность направления и строили планы, американский стартап превратился в мирового лидера, задающего тренды даже там, где традиционно сильны позиции Porsche — на гоночной трассе. Причём на знаковой для марки «Нордшляйфе».

Porsche Taycan Turbo GT Фото: Porsche

В 2019 году тест-пилот немецкого концерна Ларс Керн промчал 20,6-километровый круг по «Северной петле» за 7.42,34 — быстрейшим серийным электромобилем культового автодрома стал 680-сильный Porsche Taycan Turbo. Спустя два года шведский гонщик Андреас Симонсен за рулём Tesla Model S Plaid с трёхмоторной 1020-сильной силовой установкой преодолел ту же зачётную дистанцию за 7.35,57. Ответ Porsche последовал в 2022 году, но уже на новой 20,8-километровой версии «Нордшляйфе», где всё тот же Ларс Керн на 760-сильном Porsche Taycan Turbo S Performance Kit установил время 7.33,35, вернув рекорд в Цуффенхаузен.

Но Tesla без лишнего во всех смыслах шума нанесла ответный удар и летом прошлого года отчиталась о том, как инструктор трассы Том Швистер проехал 20,8-километровый круг за 7.25,23. Спустя всего несколько месяцев рекорд вновь ушёл к Porsche — за рулём предсерийного Taycan в его топовой версии Ларс Керн выдал время 7.07,55. Оно по сей день остаётся лучшим кругом «Северной петли» для серийных четырёхдверных электромобилей и седанов с любой силовой установкой вообще. И благодарить за это марка должна новейший Porsche Taycan Turbo GT, премьера которого состоялась в марте.

Рекорд Porsche Taycan Turbo GT на «Нордшляйфе» Фото: Porsche

Новый вариант электромобиля визуально отличается от прочих модификаций развитым аэродинамическим обвесом. Передний бампер дополнен массивным сплиттером с дополнительными «лезвиями», задний бампер украшен крупным диффузором, а крышка багажника несёт на себе стационарный спойлер с закрылком Герни. Элементы аэродинамики выполнены из карбона, а кроме того, углеродное волокно используется среди прочего для накладок средних стоек, корпусов наружных зеркал заднего вида и вставок порогов. На кузове появились матово-чёрные логотипы Turbo GT, а сам автомобиль может быть окрашен в два эксклюзивных цвета — синий Pale Blue Metallic и фиолетовый Purple Sky Metallic — которые будут доступны только для новинки и только на протяжении первого года её производства.

Салон Porsche Taycan Turbo GT Фото: Porsche

В сочетании с карбоновыми сиденьями, отказом от электропривода дверцы багажника, лишней отделки в грузовом отсеке и облегчёнными 21-дюймовыми колёсами с шинами Pirelli P Zero Trofeo R инженерам удалось снизить массу Taycan Turbo GT на немалые 75 кг относительно Porsche Taycan Turbo S. Свой вклад в это внесли и фирменные карбон-керамические тормоза Porsche Ceramic Composite Brake (конструктивные изменения в камере тормозного диска и корпусе тормозного суппорта, выполненного в цвете Victory Gold, позволили сэкономить более 2 кг), включённые в базовое оснащение модели. Электромобиль получил перенастроенную пневмоподвеску Porsche Active Ride с особыми установками, которая работает в связке с дополнительными элементами аэродинамики под днищем ради улучшения ездовых повадок модели.

Porsche Taycan Turbo GT Фото: Porsche

В салоне Taycan Turbo GT появились спортивные сиденья с комбинированной обивкой из фирменного текстиля Race-Tex и кожи, подголовники украшены логотипами новой модификации, руль получил «нулевую» метку, а на центральной консоли под блоком климат-контроля разместили шильдик с эмблемой модели. Но для тех, кому такой вариант электромобиля кажется слишком роскошным, немецкий автопроизводитель подготовил опциональный — при этом полностью бесплатный, так что покупателю машины за € 240 тысяч не придётся раскошеливаться дополнительно! — набор Weissach Package, призванный выкрутить в «настройках» машины комфорт в минус, а спортивность в максимум, сохранив при этом приличную автономность в 555 км без подзарядки за счёт батареи на 105 кВт/ч.

Taycan Turbo GT Weissach Package Фото: Porsche

Weissach Package подразумевает ещё более агрессивный карбоновый обвес кузова, самой заметной чертой которого является крупное стационарное антикрыло, увеличивающее прижимную силу на задней оси до 220 кг. Но если прижимная сила растёт, то масса машины снижается на дополнительные 70 кг. Вместо заднего сиденья предусмотрена лёгкая карбоновая обшивка с отделением для вещей, из багажника удалена почти вся шумоизоляция, убраны салонные коврики, стандартное боковое остекление заменено облегчённым звукотеплоизоляционным остеклением пакета Sound Package Plus, акустика Bose лишилась задних динамиков, с передней панели исчез секундомер набора Sport Chrono, а кроме того, был убран один из зарядных портов — разъём, да и тот лишённый крышки электропривода, остался только со стороны пассажира.

Taycan Turbo GT Weissach Package Фото: Porsche

Все эти ухищрения позволили улучшить разгонную динамику и увеличить максимальную скорость. Стандартный Porsche Taycan Turbo GT с места до 100 км/ч разгоняется за 2,3 секунды, 200 км/ч преодолевает через 6,6 секунды после старта и может развивать скорость до 290 км/ч. Более лёгкий электромобиль с пакетом Weissach Package способен разогнаться до 100 км/ч за 2,2 секунды, до 200 км/ч — за 6,4 секунды, ускоряясь вплоть до предельной скорости 305 км/ч. Результаты впечатляющие на фоне Porsche Taycan Turbo S, но не особо — в сравнении с Tesla Model S Plaid, которая разгоняется до первой сотни за 2,1 секунды и может ехать с максимальной скоростью 322 км/ч. До американского электромобиля немцы не дотянулись, хотя и внесли немало доработок в техническую часть своей модели.

Ключевой особенностью Taycan Turbo GT стал установленный на задней оси новый электромотор с более мощным и эффективным инвертором, который рассчитан на ток 900 А вместо 600 А у варианта Turbo S. В новом импульсном инверторе применены полупроводники на основе карбида кремния, которые снизили потери и позволили увеличить эффективность электромотора. Чтобы более мощные агрегаты дали возможность улучшить динамику, были перенастроена коробка передач (да, у немецкого электромобиля есть двухступенчатая коробка передач) и установлены более прочные редукторы, способные переварить лавину крутящего момента в 1340 Нм.

Если говорить о чистой мощности, то по умолчанию модель имеет 790 л. с., при активации системы Launch Control отдача двух электромоторов увеличивается до 1035 л. с., а на гоночной трассе или на дороге общего пользования, если есть необходимость совершить обгон, можно активировать функцию Attack Mode — она позволяет на 10 секунд получить безумные для подобной модели 1110 л. с.!

Porsche Taycan Turbo GT Фото: Porsche

Это более мощный аналог системы Push-to-Pass в базовых Porsche Taycan, который был создан с учётом полученного немецкой маркой опыта в чемпионате мира по гонкам электромобилей Формула-Е — похожая система используется в болиде Porsche 99X Electric. Марка уверена, что покупатели Taycan Turbo GT будут использовать свой электромобиль на гоночных трассах, а потому позаботились о пилотах в гоночной экипировке — включить Attack Mode можно не только через кнопку выбора режимов работы силовой установки на руле, но и с помощью правого подрулевого переключателя, которым гораздо удобнее пользоваться в гоночных перчатках.

В этом убедился на собственном опыте уже хорошо известный нам Ларс Керн. Немец установил упомянутый выше рекорд круга на «Нордшляйфе» и стал быстрейшим на легендарном автодроме «Лагуна-Сека» в Калифорнии — круг за 1.27,87 стал лучшим для дорожных электромобилей на этой американской трассе. Но важно не только время, но и поведение машины: в ролике с «Северной петли» пилот позволяет себе на скорости 275 км/ч снять руки с руля, наглядно демонстрируя невероятную стабильность нового Porsche на прямой.

Рекорд Porsche Taycan Turbo GT на «Лагуна-Секе» Фото: Porsche

И это хороший знак для фанатов немецкой марки. Да, Porsche уже рекордсмен «Нордшляйфе», но если сделать ещё более экстремальный вариант Taycan Turbo GT, то можно замахнуться на абсолютный рекорд трассы для дорожных электромобилей. Пока это достижение удерживает 1915-сильный хорватский гиперкар Rimac Nevera с результатом 7.05,298 — это всего на 2,35 секунды быстрее Porsche. При условии, что в эту битву вновь не включится Tesla…