Марио Андретти: владелец Формулы-1 лично угрожал отказом нашей команде

Марио Андретти, бывший гонщик Формулы-1, чемпион 1976 года, глава гоночной династии Андретти, заявил, что генеральный директор Liberty Media Грег Маффеи лично сказал ему, что не допустит их команду в Формулу-1.

Марио Андретти и Грег Маффеи поругались в субботу на частном завтраке для вип-персон во время Гран-при Майами. По словам Андретти, генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали спросил его о недавнем визите в Вашингтон, и Андретти сказал ему, что законодатели пригласили его выступить в Капитолии.

«Меня попросили поехать туда. И как раз в тот момент, когда я пытался объяснить это Стефано, в разговор вмешался Грег Маффеи, мистер Маффеи, и сказал: «Марио, я хочу сказать тебе, что я сделаю всё, что в моих силах, чтобы Майкл [Андретти] никогда не попал в Формулу-1», — приводит слова Андретти NBC.

После этих слов Маффеи ушёл и с тех пор не связывался с Андретти.

«Я не мог в это поверить. Эти слова поразили меня. Мы говорили о бизнесе. Я не знал, что для него это что-то настолько личное. Боже мой. Я не мог в это поверить. Это было похоже на выстрел в сердце», — добавил Марио.