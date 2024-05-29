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Марко рассказал о позиции Ферстаппена по скандалу с Хорнером

Марко рассказал о позиции Ферстаппена по скандалу с Хорнером
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что пилот команды Макс Ферстаппен в настоящий момент не думает о недавнем скандале с руководителем гоночного коллектива Кристианом Хорнером и сосредоточен на выступлениях.

«Макс сейчас отстранился от всего этого и сосредоточился на гонках. У него это хорошо получается. Сейчас, когда перед нами стоит такая сложная задача, нужно отбросить это в сторону», — приводит слова Марко издание oe24.at.

Напомним, ранее в отношении руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера проводилась внутренняя проверка. Босса команды обвиняли в неподобающем поведении к одной из сотрудниц. 28 февраля стало известно, что Кристиан оправдан и сохранит должность в команде.

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