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Вольф оценил шансы Хэмилтона стать чемпионом Формулы-1 вместе с «Феррари»

Вольф оценил шансы Хэмилтона стать чемпионом Формулы-1 вместе с «Феррари»
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением о шансах пилота команды Льюиса Хэмилтона выиграть очередной титул в Формуле-1 после перехода в «Феррари». Хэмилтон сменит команду в 2025 году.

«Если «Феррари» сможет предоставить Льюису конкурентоспособную машину, он сможет выиграть чемпионат, в этом нет никаких сомнений. У меня всегда будут хорошие отношения с Льюисом. Буду вспоминать те замечательные времена, как в профессиональном, так и в личном плане. Когда Льюис перейдёт в «Феррари», он станет нашим соперником, но я всегда буду желать ему удачи», — приводит слова Вольфа Yahoo Sports со ссылкой на PA.

Ранее Тото высказался о решении Льюиса перейти в «Феррари».

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