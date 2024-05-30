Бывший гонщик Формулы-1: Леклер мог победить в Монако за рулём «Макларена» или «Ред Булл»

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Кристиан Альберс похвалил пилота «Феррари» Шарля Леклера за выступление на домашнем Гран-при Монако, отметив, что он мог бы победить там и за рулём «Макларена» или «Ред Булл».

«Он был так быстр в Монако, так что всё справедливо. Весь уикенд он был на высоте. Я твёрдо убеждён, что если бы он выступал там на другой машине, скажем, на «Макларене» или «Ред Булл», то всё равно мог победить.

Знаете, Макс Ферстаппен и Ландо Норрис тоже живут в Монако и знают здесь каждый миллиметр, но в Шарле есть что-то особенное. Он действительно заслужил эту победу», — сказал Альберс в подкасте De Telegraaf-Formula1.

Благодаря победе на Гран-при Монако Шарль Леклер сократил отставание в личном зачёте от лидера чемпионата Макса Ферстаппена до 31 очка.