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Источник: Карлос Сайнс близок к переходу в «Уильямс»

Источник: Карлос Сайнс близок к переходу в «Уильямс»
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Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс близок к тому, чтобы заключить контракт с «Уильямсом». Об этом информирует Off Track со ссылкой на журналиста Canal+ Жульена Фебро. Сообщается, что обе стороны выразили желание работать вместе и достигли устной договорённости.

Напомним, Карлос покинет «Феррари» по окончании нынешнего сезона Формулы-1. На его место придёт семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, который сейчас выступает за немецкую команду «Мерседес».

Сайнс в настоящий момент занимает четвёртое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 108 очков. Возглавляет рейтинг гонщик австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, на счету которого 194 балла.

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