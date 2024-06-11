На автодроме «Игора Драйв» пройдёт фестиваль «Мото Драйв» с единственным в РФ автотеатром

29 и 30 июня автодром «Игора Драйв» впервые примет у себя спортивно-развлекательный праздник для всей семьи «Мото Драйв». Каждый поклонник активного отдыха найдёт здесь развлечение на свой вкус – от уникального автотеатра до невероятных трюков от профессионалов паркура.

Основными героями праздника станут мотоциклы. На главной трассе автодрома развернётся этап гоночной серии Motoring. Параллельно кольцевым гонкам пройдут соревнования мотокроссменов. Профессионалы, не представляющие свою жизнь без энергии и драйва, продемонстрируют своё мастерство сразу на нескольких трассах.

Гостей будет ждать выступление первого и единственного в России автотеатра. Это настоящее цирковое шоу с захватывающим сюжетом и уникальными танцевальными номерами, в котором стирается грань между фантазией и реальностью.

Фото: пресс-служба «Игора Драйв»

Также всех участников ждёт музыкальный подарок – выступление групп The Kitchers, «Круто Band», Marlyn Band и сеты от лучших диджеев страны.

В эти выходные также представит свои возможности самая молодая и самая быстроразвивающаяся дисциплина международного мотоспорта – стантрайдинг. Это трюковая езда на мотоцикле в сопровождении звукового шоу с участием двух спортсменов и двух артистов.

Зона «Уличная классика» порадует участников спортивными активностями. Она соединит на своей площадке стрит-культуру и современные виды спорта. В неё войдут самые зрелищные дисциплины: паркур, мастер-классы и показательные выступления, брейкинг/хип-хоп, воркаут-фристайл, соревнования по троеборью, показательные выступления и скейт-мастер-классы, а также мастер-классы и выступления велосипедного мотокросса. Сама паркур-площадка представляет собой увлекательную полосу препятствий, и любой желающий сможет пробежать её на время, а рекордсмены получат призы. Каждые два часа гостей ждут мастер-классы от профессиональных атлетов и интерактив.

Мобильная воркаут-площадка оборудована самым современным снаряжением, с помощью которого любой новичок или профессионал сможет попробовать свои силы в искусстве уличного спорта.

В течение всех дней на площадке «Мото Драйв» работает стрит-арт-площадка, где художники будут создавать граффити-картины, а в конце дня художественная стена станет импровизированной фотозоной.