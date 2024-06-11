Редчайшая версия Saleen S7 выставлена на аукцион. Таких машин лишь две в мире

На онлайн-аукцион Bring a Trailer выставлен спорткар Saleen S7 в комплектации Competition Package с двигателем мощностью 1014 лошадиных сил. В каталоге аукциона указано, что таких Saleen S7 Twin Turbo Competition Package в мире существует только два экземпляра.

Saleen S7 Twin Turbo Competition Package Фото: bringatrailer.com

S7 — это первый автомобиль, спроектированный с нуля американской компанией Saleen, которая изначально была основана Стивом Салином в 1983 году как гоночная команда. В базовой комплектации 7-литровый Ford WIndsor V8 под капотом спорткара выдаёт 410 кВт (558 л. с.), а в появившейся чуть позже S7 Twin Turbo — 559 кВт (760 л. с.).

Saleen S7 Twin Turbo Competition Package Фото: bringatrailer.com

Позднее — в 2006 году — Saleen представила опциональный пакет для S7 Twin Turbo под названием Competition Package. В него входит форсированный до 746 кВт (1014 л. с.) двигатель, переработанная подвеска, иной задний диффузор, а также карбоновые передний и задний спойлеры.

Saleen S7 Twin Turbo Competition Package Фото: bringatrailer.com

Официально максимальная скорость такого автомобиля не измерялась, однако, по заявлению создателей, Saleen S7 Twin Turbo Competition Package способна разгоняться до 399 км/ч.

Торги продлятся до 20 июня. На момент написания заметки самая большая ставка — $ 657 тыс.