«Феррари» выбрала новый Гран-при для внедрения второго большого пакета обновлений

Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» приняла решение ускорить процесс внедрения второго крупного пакета обновлений. Об этом информирует Formu1a.uno. Изначально «Скудерия» планировала сделать это к Гран-при Великобритании (5–7 июля), однако теперь поменяла решение. По сведениям источника, большой пакет должен быть готов уже к этапу в Барселоне, который состоится с 21 по 23 июня. Сообщается, что команда работает над увеличением прижимной силы.

Напомним, первый крупный пакет «Феррари» представила на Гран-при Эмилии-Романьи, проходившем с 17 по 19 мая.

В настоящий момент «Феррари» занимает второе место в Кубке конструкторов. В активе итальянской команды 252 очка.

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