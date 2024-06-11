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Фернандо Алонсо оценил конкурентоспособность «Астон Мартин» в данный момент

Фернандо Алонсо оценил конкурентоспособность «Астон Мартин» в данный момент
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Двукратный чемпион мира пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо поделился мнением о выступлении команды в нынешнем сезоне Формулы-1, а также высказался о предстоящем участии в Гран-при Испании. Он пройдёт в Барселоне с 21 по 23 июня.

«Теперь мы более довольны машиной и стали более конкурентоспособными. Не знаю, как сложится этап в Барселоне, но понимаю, что команда прилагает все усилия, чтобы привнести новинки к следующей гонке. Надеюсь, мы сохраним прежний уровень конкурентоспособности», — приводит слова Алонсо PitDebrief.

В настоящий момент Алонсо занимает девятое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 41 очко. Возглавляет рейтинг гонщик австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, на счету которого 194 балла.

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