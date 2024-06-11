Хорнер — Эллисону: даже с нашим «даунгрейдом» мы опередили их апгрейд

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер ответил на заявление технического директора «Мерседеса» Джеймса Эллисона, что последние обновления не улучшили, а ухудшили характеристики машины RB20.

«Даже с нашим «даунгрейдом» мы опередили их апгрейд. Выиграть эту гонку было очень приятно. Последние несколько этапов были для нас неспокойными, но нам всё равно удалось выиграть две из трёх последних гонок.

Мы знаем, что позже в этом году будут трассы, например, в Сингапуре, где проблемы с ездой могут стать важным фактором. Мы действительно ожидаем, что «Феррари», «Макларен» и «Мерседес» будут конкурентоспособны на каждом этапе оставшегося сезона», — приводит слова Хорнера Crash.

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