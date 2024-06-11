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Ферстаппен — о Пересе: мы хотим, чтобы впереди были две машины «Ред Булл»

Ферстаппен — о Пересе: мы хотим, чтобы впереди были две машины «Ред Булл»
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Трёхкратный чемпион Формулы-1 пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о выступлении команды в нынешнем сезоне. На недавнем Гран-при Канады Ферстаппен занял первое место, а его товарищ по гоночному коллективу Серхио Перес сошёл после того, как столкнулся с барьерами.

«Пока продолжаешь побеждать, а соперники занимают второе и третье места, много очков не потеряешь. Иногда можно побеждать в одиночку, но мы хотим, чтобы впереди были две машины. Однако я не сомневаюсь, что ситуация вскоре может улучшиться. Нам нужно продолжать работать над машиной, чтобы ей было легче управлять. Тогда мы оба снова будем на первых позициях, как в начале года. Я в этом уверен», — приводит слова Ферстаппена FormulaPassion.

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