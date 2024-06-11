Макс Ферстаппен назвал пять лучших гонщиков в истории Формулы-1

Трёхкратный чемпион Формулы-1 пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на вопрос по поводу лучших гонщиков в истории чемпионата.

«Знаете, что бы я ни сказал, многие не согласятся. Я выберу Михаэля Шумахера, возможно, Айртона Сенну, Фернандо Алонсо, Льюиса Хэмилтона и Хуана Мануэля Фанхио. Старая школа», — приводит слова Ферстаппена издание DAZN.

Отметим, что Ферстаппен в настоящий момент возглавляет рейтинг пилотов Формулы-1. На счету нидерландца 194 очка. На втором месте находится гонщик «Феррари» Шарль Леклер, на счету которого 138 баллов. Тройку сильнейших замыкает Ландо Норрис, представляющий «Макларен».

Ранее Ферстаппен поделился мнением о выступлении австрийской команды в нынешнем сезоне.

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