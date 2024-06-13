Самсонова и Александрова вышли в 1/4 финала Хертогенбосха и могут сыграть друг с другом

В четверг, 13 июня, на объединённом турнире в нидерландском Хертогенбосхе проходят поединки второго раунда. Первой из российских теннисистов сегодня свой матч проводила 34-я ракетка мира Вероника Кудерметова. В соперницах у неё была представительница Венгрии Далма Галфи, которая занимает лишь 138-е место в рейтинге WTA.

На старте соревнований Кудерметова переиграла 21-летнюю китаянку Чжосюань Бай со счётом 7:5, 6:1. Галфи, в свою очередь, отдала лишь три гейма Аранче Рус из Нидерландов — 6:0, 6:3. Отметим, что Вероника и Далма до сегодняшнего дня встречались уже дважды. В обоих случаях успех праздновала именно экс вторая ракетка мира в парном разряде: в Майами-2022 и на US Open — 2022.

Новое противостояние сначала проходило под диктовку Галфи. Она быстро сделала брейк, поведя со счётом 3:0. Далее теннисистки держали подачи, не допуская друг друга. Однако в седьмом гейме партии у Кудерметовой были шансы зацепиться на приёме, но она не использовала два брейк-пойнта. В итоге венгерка оставила стартовый сет за собой со счётом 6:3 за 35 минут.

Вторая партия проходила в упорной борьбе. Поначалу девушки уверенно брали свои подачи. И всё же в середине сета Вероника впервые в матче сделала брейк, оторвавшись от противницы на два гейма — 4:2. Затем отечественная спортсменка удержала преимущество — 5:2, закрыв партию со счётом 6:3 за 40 минут.

В третьем сете Галфи быстро сделала брейк — 2:0. Правда Кудерметова сразу же взяла чужую подачу под ноль — 2:1. В середине партии обе девушки имели шансы сделать брейк, но не дали друг другу сделать это. Однако именно Далма оказалась сильнее в концовке поединка. В 11-м гейме, отыграв брейк-пойнт, представительница Венгрии взяла подачу, а затем с третьей попытки приняла на матч. Таким образом, 138-я ракетка мира одолела оппонентку со счётом 6:3, 3:6, 7:5 за 2 часа и 21 минуту. Далее Галфи сразится с Александрой Крунич из Сербии, которая сенсационно обыграла первую сеяную турнира в Хертогенбосхе Джессику Пегулу.

Своё противостояние проводила 13 июня и двукратная победительница соревнований в Нидерландах Екатерина Александрова. Третья ракетка России сражалась с американкой Эминой Бектас. В первом круге Хертогенбосха отечественная спортсменка переиграла лаки-лузера Арину Родионову (Австралия) со счётом 6:3, 6:4. Представительница США в двух сетах закрыла Анну Блинкову — 6:4, 6:0.

Стоит добавить, что в 2023 году девушки также встречались на этом турнире в Нидерландах. Тогда Екатерина оказалась сильнее противницы со счётом 6:4, 6:4.

Стартовый сет новой очной битвы проходил в очень упорной борьбе. Теннисистки не хотели отдавать свои подачи, даже не позволяя друг другу зацепиться на приёме. Так продолжалось вплоть до самой концовки партии. В 11-м гейме Александрова реализовала свой второй брейк-пойнт и вышла подавать на сет, что ей и удалось сделать — 7:5 за 39 минут.

Вторая партия проходила совсем по другому сценарию. Действующая чемпионка первой сделала брейк, но тут же отдала свои подачи — 2:2. В шестом гейме сета Екатерина ушла со счёта 15:40, а затем отыграла ещё один брейк-пойнт — 3:3. При счёте 4:3 Екатерина вновь взяла чужую подачу. Однако и на этот раз 16-я ракетка мира не сохранила преимущество — 4:4. А в девятом гейме Александрова сделала очередной брейк, выйдя принимать на победу в поединке. Россиянка взяла чужую подачу под ноль, а вместе с ней и матч — 7:5, 6:4 за 1 час и 25 минут. В следующем круге Екатерина сыграет с победительницей поединка Робин Монтгомери (США) — Юле Нимайер (Германия).

Сегодня свою встречу в Хертогенбосхе доигрывал и единственный россиянин в мужской сетке — Карен Хачанов. Напомним, в соперниках у серебряного призёра токийской Олимпиады был австралиец Александар Вукич. Теннисисты успели сыграть вчера две партии, после чего решающий сет перенесли на следующий день, поскольку уже было недостаточно светло для продолжения игры.

Вукич сумел сделать брейк в середине сета с четвёртой попытки. Таким образом, представитель Австралии повёл со счётом 3:2. Александар, как и вчера, снова подавал на матч, но опять же успешно провести этот гейм не сумел. На тай-брейке 87-я ракетка мира несколько раз активно сыграл на приёме, сам хорошо подавал и взял ключевые очки. Вукич добился победы со счётом 6:4, 5:7, 7:6. В следующем раунде австралиец сыграет с голландцем Таллоном Грикспором.

Последней из представителей России 13 июня на корт выходила Людмила Самсонова. Сейчас она занимает 15-е место в женской мировой табели о рангах. Людмила сражалась с 18-летней швейцаркой Селин Наэф. Сегодня девушки проводили дебютное очное противостояние.

В игру быстрее вошла именно юная Наэф. Она быстро повела со счётом 3:0. Швейцарка действовала на корте раскованно, а вот её противница, напротив, была сама не своя и допускала много невынужденных ошибок. Подвела Самсонову на старте встречи и низкая реализация брейк-пойнтов. В трёх первых геймах россиянка не использовала сразу пять (!) шансов на приёме. Отечественная спортсменка рисковала проиграть и четвёртый гейм подряд, но сумела уйти со счёта 0:40, закончив гейм эйсом — 1:3. В двух следующих геймах на чужой подаче Людмиле всё никак не удавалось сделать решающий шаг на пути к брейку. Селин раз за разом выпутывалась из труднейших ситуаций. И всё же молодая представительница Швейцарии дрогнула при подаче на сет. Сначала Наэф отдала подачу ноль при счёте 5:4, а затем и вовсе проиграла ещё три гейма подряд. Таким образом, Самсонова закрыла первую партию со счётом 7:5 за 56 минуты.

Чувствовалось, что Людмила уже вошла в матч и была не намерена сбавлять обороты. Она взяла ещё три гейма подряд — 3:0. В итоге во втором сете третья ракетка России отдала противнице лишь два гейма, одолев её со счётом 7:5, 6:2 за 1 час и 31 минуту. В четвертьфинале голландских соревнований Самсонова сразится с Гретье Миннен из Бельгии. Отметим, что Людмила уже защитила очки за прошлогодний выход в эту стадию турнира. В полуфинале Хертогенбосха Самсонова может встретиться с соотечественницей Александровой при условии, что обе девушки выиграют свои матчи.

Турнир в Хертогенбосхе завершится 16 июня. За всеми событиями следите на «Чемпионате».