Что за Купер Флэгг вообще? Рассказываем про будущий первый пик драфта НБА 2025 года

Проспект, которого сравнивают с Андреем Кириленко, не может не вызывать у нас большого интереса.

Американская система, в которой крайне развиты культура и уровень школьного и студенческого спорта, позволяет нам наблюдать за возможными будущими звёздами НБА ещё с самого раннего возраста. Есть целые группы экспертов, которые пристально наблюдают за подрастающим поколением, анализируя их игру и составляя списки лучших проспектов страны.

Одним из самых известных школьников США является Купер Флэгг. Белый форвард, который стал часто попадать в новости, а записи с лучшими моментами игрока набирают миллионы просмотров. Кто он? Почему за ним так пристально наблюдают? Расскажем здесь.

Купер Флэгг Фото: mvasports.com

Белый парнишка из провинциального штата

Флэгг родился в одном из самых маленьких штатов США — Мэйне, расположенном на самом северо-востоке страны. Плохая погода и холодные завывания Атлантического океана не располагают к тому, чтобы тут рождались будущие звёзды НБА. Если взять всех игроков из Мэйна за всю историю лиги, то самым известным из них будет Данкан Робинсон из «Майами». Довольно красноречивый факт.

Свою школьную карьеру Купер начал в своём родном штате, а уже в начале старшей школы перешёл в академию Монтверде, находящуюся во Флориде. Летом 2022 года баскетболист поехал на чемпионат мира в составе сборной США U17, где вместе с другими школьниками выиграл турнир.

Этим летом Купер решил, что хочет попасть в НБА на год раньше, потому будет доступен для выбора на драфте уже в 2025 году, а не в 2026-м, как предполагалось изначально. Несмотря на то что он младше своих соперников, всеми изданиями он считается главным претендентом на первый пик того драфта, хотя ему будет лишь 18 лет.

Намерения Флэгга на драфт 2025-го: Перспективный школьник Купер Флэгг примет участие в драфте НБА 2025 года, а не 2026

Прежде чем заявиться на драфт, Куперу по правилам нужно сыграть хотя бы один в год в колледже. Именно этим будет заниматься форвард во время сезона-2024/2025. Из-за бешеной перспективы Флэгга уже вовсю идёт процесс рекрутинга со стороны топовых университетов страны. Среди претендентов называются Дьюк, Канзас, Юконн и Коннектикут.

Форварда связывают в первую очередь с легендарным Дьюком, школой, которую десятилетиями возглавлял легендарный Майк Кшишевски. Из нынешних игроков НБА этот колледж прошли Кайри Ирвинг, Джейсон Тейтум, Зайон Уильямсон и десятки других исполнителей.

Купер Флэгг Фото: Из личного архива

Помесь Кириленко и Пиппена

Какого вообще типажа Купер? Он в 16 лет уже имеет рост 203 см, и, думаю, никто не сомневается, что он успеет вырасти ещё. Флэгг играет на позиции форварда, на тройке и на четвёрке. По традиции эксперты дают проспектам сравнение с бывшим или настоящим баскетболистом. Про героя нашей статьи пишут, что он похож на Андрея Кириленко и Скотти Пиппена. Это говорит нам о том, что игрок уже успел продемонстрировать элитные качества защиты на периметре, что далеко не всегда является чертой звёздных школьников.

Несмотря на защитный фокус, нельзя сказать, что он ограничен в нападении. Купер хорошо читает игру, довольно быстр и имеет компетентный бросок. Баскетболист обладает отличными задатками нахождения пространства с помощью дриблинга, может пользоваться своими размерами в посте и прорываться в «краску». Он довольно силён, что позволит ему совладать с самыми атлетичными звёздами НБА.

Игрок также хорош на подборах, что позволяет ему нередко собирать дабл-даблы, а также может помогать центровому в «краске», смещаясь для помощи в прикрытии соперника. В одной из школьных игр он даже набрал 10 блок-шотов, что показывает нам, что Флэгг может стать тотальным защитником и на периметре, и под кольцом.

Навыки игрока вовсю отмечают нынешние звёзды НБА. Куперу уже довелось пообщаться с Леброном, который посетил юношеский турнир с его участием. Флэгг побывал в тренировочном лагере Стефена Карри, где он неоднократно удивил четырёхкратного чемпиона.

Нельзя забыть и про забавную историю с Брэдли Билом, случившуюся нынешним летом. В интернете начали распространяться слухи, что Флэггу удалось одолеть Била в игре один на один, что вызвало бурю обсуждений, а также насмешек над новоиспечённой звездой «Финикс Санз». Брэдли, видимо, так сильно задела эта история, что ему пришлось публично опровергнуть этот «фейк-ньюс», а затем сам Купер сказал, что данного случая не было. Тем не менее с огромной вероятностью Бил останется в лиге к приходу молодой звезды, и мы сможем увидеть их противостояние собственными глазами.

Ларри Бёрд Фото: Getty Images

Белая звезда

С точки зрения бизнеса и маркетинга руководству НБА будет крайне выгодно, если Флэгг станет настоящей суперзвездой. По сути говоря, в лиге со времён легендарного Ларри Бёрда не было ни одного звёздного белого американца. Было множество крайне достойных игроков, но белые американцы в основном доходили до уровня классного ролевика с хорошим броском типа Джей Джей Редика или такого старательного запасного центрового, как Коди Зеллер.

В лиге уже есть два человека, которые хотят и могут занять эту роль: Остин Ривз и Тайлер Хирроу. Показательным является то, что оба этих игрока обладают большой популярностью у фанатов, хотя они ещё ни разу не побывали на Матче всех звёзд. Несмотря на все процессы, происходящие в мире, подавляющее большинство всей американской аудитории НБА — это белые мужчины, которым будет крайне приятно ассоциировать себя со звёздным игроком. Думаю, не нужно объяснять, почему белые игроки из Европы не до конца подходят для этого. Сможет ли Купер Флэгг стать суперзвездой? Увидим через несколько лет.