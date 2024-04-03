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Купер Флэгг и Андрей Кириленко: сравнение, сходства и различия, когда Флэгг будет на драфте НБА, NCAA, драфт 2025 года

Лучшего школьника в США сравнивают с Кириленко. Станет великим или провалится в НБА?
Никита Бирюков
Лучшего школьника США сравнивают с Кириленко
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Купер Флэгг ещё до появления в NCAA слушает оды в свой адрес.

17-летний американец Купер Флэгг пока ещё не так известен в баскетбольном мире, потому что только начинает свой путь к достижению величия в НБА. Однако парня уже сравнивают с самым великим игроком в истории лиги из России Андреем Кириленко и легендарным Кевином Гарнеттом. Когда Флэгг попадёт в НБА и почему ему выписывают такие авансы ещё до первого сезона в NCAA? Впереди много интересного.

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Юный баскетболист выступал за академию Монверде (Флорида) на школьном уровне. Флэгг буквально месяц назад получил награду «Лучшему игроку года» в США среди всех школьников страны. По ходу сезона парень в среднем набирал 16,1 очка, делал 7,6 подбора, 3,9 передачи, 2,7 блок-шота и 1,6 перехвата за игру. Его команда ни разу за сезон не проиграла, имея статистику в 30 побед кряду.

Большинство мок-драфтов выделяют Купера как лучшего игрока драфт-класса 2025 года. Парень уже принял предложение одной из самых именитых команд в студенческом баскетболе — Дьюка. Следующий сезон Флэгг проведёт в NCAA, а уже в 2025 году сможет выставить свою кандидатуру на драфт НБА. Известный баскетбольный портал NBA University сравнил 17-летнего баскетболиста с Кириленко, отметив огромный размах рук, великолепные антропометрические данные, элитные инстинкты, великолепные навыки в защите, владении мячом, умении отдать передачу и завершении.

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При этом некоторые скауты и аналитики сравнивают Флэгга с Яннисом Адетокунбо, Джейсоном Тейтумом, Полом Джорджем, но особняком стоит фигура Кевина Гарнетта. Прежде всего отмечают рвение и страсть, с которой отдаёт всего себя на паркете Купер даже в совершенно юном возрасте. Кей Джи умел шикарно обращаться с мячом, бросать с любой точки на паркете, за исключением стабильных трёхочковых, и защищаться на любой из пяти позиций. У Флэгга есть схожие черты, а главное — огромное желание стать одним из лучших в НБА.

Молодому американскому дарованию есть куда расти — у него не лучшие скорость и мускулатура, чтобы можно было разбираться с соперниками один на один. В свою очередь, практически все отмечают, что ему необходимо добавить несколько приемов по созданию себе свободного пространства для осуществления броска. Как мы видим, парень далеко не идеален и ему нужно прибавлять.

Купер Флэгг

Купер Флэгг

Фото: Carmen Mandato/Getty Images

В истории НБА было много многообещающих талантов, которым пророчили великое будущее в лиге, шанс стать вторым Джорданом или кем-то ещё из легенд, но на деле они не оправдывали возложенных на них ожиданий и впоследствии проваливались. Сперва необходимо будет посмотреть на Флэгга в NCAA — что он покажет в лучшей студенческой лиге США.

Однако уже точно можно сказать, что парень невероятно талантливый и перспективный. Осталось только не растерять этот багаж умений и продолжать прогрессировать с каждым новым днём. Российским любителям баскетбола приятно, что в НБА помнят о Кириленко, который был просто монстром в защите, способным защищаться против любого на паркете, и довольно разносторонним в нападении.

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Сумеет ли лучший молодой проспект США последних лет оправдать ожидания в НБА? В 2025 году мы можем получить небольшую часть ответа, если Купер Флэгг всё же решится выставить свою кандидатуру на драфт. Но пока загадывать рано, остаётся лишь наслаждаться игрой парня за Дьюк в новом сезоне. К слову, «синие дьяволы» не становились чемпионами NCAA с 2015 года. Может быть, Флэггу удастся завоевать с Дьюком долгожданное чемпионство…

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