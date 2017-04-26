С. Алонсо: ЦСКА создан для победы над любым соперником

Главный тренер «Басконии» Сито Алонсо прокомментировал вылет команды из Евролиги. Испанцы проиграли ЦСКА (88:90) в третьем матче серии 1/4 финала турнира, итоговый счёт противостояния — 3-0 в пользу «армейцев».

«Во-первых, хотел бы отдать должное нашим болельщикам, без которых мы бы не смогли ничего противопоставить ЦСКА. Они пришли поддержать команду и верили в нас. Хочу сказать им, что мы прибавим и постараемся добиться успехов в испанской лиге, чтобы порадовать их. Евролига для нас завершается, и теперь мы должны сосредоточиться на чемпионате Испании, но я ещё раз хочу поблагодарить наших болельщиков за поддержку.

Если у команды есть реальные шансы на победу в матче, значит, была проделана хорошая работа. Хочу проанализировать наш путь в Евролиге в этом сезоне. На мой взгляд, «Баскония» показывала прекрасную игру, но нам немного не хватило настроя, чтобы попасть в первую четвёрку по итогам регулярного чемпионата. В этом плане нам нужно прибавлять, уже играя в национальном первенстве.

Если бы мы попали в четвёрку, то не нарвались бы на такой гранд, как ЦСКА, обладающий сильнейшим в Европе составом. Эта команда создана для победы над любым соперником. Думаю, мы заслуживали большего, чем 0-3, и я должен понять, почему наша команда не выиграла ни одного матча, несмотря на то что несколько раз результат висел на волоске", — приводит слова Алонсо пресс-служба Евролиги.