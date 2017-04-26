Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
ЧМ по хоккею 2017
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

С. Алонсо: ЦСКА создан для победы над любым соперником

26 апреля 2017, среда. 02:31. Баскетбол

Главный тренер «Басконии» Сито Алонсо прокомментировал вылет команды из Евролиги. Испанцы проиграли ЦСКА (88:90) в третьем матче серии 1/4 финала турнира, итоговый счёт противостояния — 3-0 в пользу «армейцев».

«Во-первых, хотел бы отдать должное нашим болельщикам, без которых мы бы не смогли ничего противопоставить ЦСКА. Они пришли поддержать команду и верили в нас. Хочу сказать им, что мы прибавим и постараемся добиться успехов в испанской лиге, чтобы порадовать их. Евролига для нас завершается, и теперь мы должны сосредоточиться на чемпионате Испании, но я ещё раз хочу поблагодарить наших болельщиков за поддержку.

Если у команды есть реальные шансы на победу в матче, значит, была проделана хорошая работа. Хочу проанализировать наш путь в Евролиге в этом сезоне. На мой взгляд, «Баскония» показывала прекрасную игру, но нам немного не хватило настроя, чтобы попасть в первую четвёрку по итогам регулярного чемпионата. В этом плане нам нужно прибавлять, уже играя в национальном первенстве.

Если бы мы попали в четвёрку, то не нарвались бы на такой гранд, как ЦСКА, обладающий сильнейшим в Европе составом. Эта команда создана для победы над любым соперником. Думаю, мы заслуживали большего, чем 0-3, и я должен понять, почему наша команда не выиграла ни одного матча, несмотря на то что несколько раз результат висел на волоске", — приводит слова Алонсо пресс-служба Евролиги.

Источник: Официальный сайт Евролиги Сообщить об ошибке
Теги
Баскония ПБК ЦСКА
Новости. Баскетбол
26 апреля 2017, среда
02:31 С. Алонсо: ЦСКА создан для победы над любым соперником
01:43 Панов: Шталбергс хорошо поработал с молодёжью «Нижнего Новгорода»
01:06 Итудис: игроки ЦСКА заслужили выход в «Финал четырёх»
01:01 Хиггинс: каждая игра с «Басконией» висела на волоске
00:43 Французский «Нантер» выиграл Кубок ФИБА-Европа
00:09 ЦСКА обыграл «Басконию» и вышел в «Финал четырёх» Евролиги
25 апреля 2017, вторник
23:26 Райли: хотел бы объяснить Уэйду, почему мало боролся за него
22:34 «Фенербахче» обыграл «Панатинаикос» и вышел в «Финал четырёх» Евролиги
21:09 Айверсон: Уэстбрук — MVP, Хардену и Джеймсу этот приз можно давать каждый год
20:44 НБА объявит символические сборные к 26 июня
19:47 Лиллард: у «Голден Стэйт» чемпионская команда, это очевидно
19:29 Ларри Бёрд привёз заявку на проведение Матча звёзд НБА на гоночном болиде
18:11 Дрейк будет ведущим на церемонии вручения наград НБА
17:07 С. Алонсо: «Баскония» всё ещё не верит в победу над ЦСКА
16:57 Порзингис: летом попрактикуюсь в боксе с чемпионом мира WBC Бриедисом
15:51 В Греции во время матча скончался молодой баскетболист
15:28 Кидд: «Милуоки» вновь плохо сыграл в защите в первой четверти
14:57 Майк Браун: было здорово наблюдать за игрой «Голден Стэйт» в 4-м матче
14:48 Дюрант: будет весело играть против «Портленда» в ближайшие несколько лет
14:30 Астахов: «Енисей» преподнесёт «Химкам» несколько сюрпризов в плей-офф
14:09 Кущенко: «Енисей» – главное открытие регулярного чемпионата Лиги ВТБ
14:06 Лиллард: не могу назвать минувший сезон успешным для «Портленда»
13:35 Кущенко: исход серии «Локомотив» – УНИКС совершенно непредсказуем
13:19 Кальдерон: всегда готов воспользоваться шансом
13:10 Маркиф Моррис: во второй четверти «Вашингтон» не сделал вообще ничего
12:57 Сокрушительные данки Ибаки и Пауэлла – в топ-5 дня в НБА
11:48 Дрэймонд Грин: «Голден Стэйт» может справиться с любыми трудностями
11:42 Брогдон: «Милуоки» обязан выигрывать домашний матч
11:19 Дюрант: рад, что вернулся и помог «Голден Стэйт» победить
10:50 Скотт Брукс: ожидаю, что Маркиф Моррис сыграет лучше в следующих матчах
10:27 Адетокунбо обновил личный рекорд результативности в плей-офф, набрав 30 очков
09:59 Харден: готов сыграть в 5-м матче
09:42 Итудис: у ЦСКА есть всё необходимое, чтобы добыть путёвку в «Финал четырёх»
09:42 Дерозан: «Торонто» должен отнестись к следующей игре, как с 7-й
08:26 «Голден Стэйт» выбил «Портленд» в 4-м матче серии, Карри набрал 37 очков
06:44 «Голден Стэйт» повторил рекорд плей-офф по очкам, набранным в 1-й четверти
06:27 Дюрант восстановился после травмы и вышел в матче «Голден Стэйт» с «Портлендом»
05:46 32 очка Била не помогли «Вашингтону» в поединке с «Атлантой»
04:57 «Торонто» разгромил «Милуоки» — "+25", несмотря на 30 очков Адетокунбо
02:01 Роуз: когда возвращаюсь в Чикаго, моё сердце принадлежит этому месту
00:16 Майк Браун будет и.о. главного тренера «Голден Стэйт» до возвращения Стива Керра
00:02 «Панатинаикос» подал протест на судейство во 2-м матче с «Фенербахче» в Евролиге
24 апреля 2017, понедельник
22:27 Лю: для меня борьба с «Голден Стэйт» — противостояние
22:21 Лоури пропустил тренировку перед пятым матчем с «Милуоки»
21:40 М. Джонсон: буду подмигивать Полу Джорджу летом
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какое событие регулярного чемпионата НБА стало самым ярким?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+