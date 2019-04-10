Джонсон: чувствовал себя счастливее, когда не был президентом «Лейкерс»

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Мэджик Джонсон рассказал, почему решил покинуть должность президента «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Я получал больше удовольствия, когда был для всех старшим братом и послом. Чувствовал себя счастливее, когда не был президентом. Нельзя быть счастливым, когда приходится совершать обмены.

Мне нравится Люк Уолтон. Наши мнения о различных вещах отличались, но это нормально. Такое случается в жизни.

Моё главное беспокойство — отношения с сестрой, которой для меня является Джини Басс. Это единственное, что меня волнует. Всё остальное не имеет значения.

Ещё мне не нравятся слухи и ситуации, когда получаешь удар в спину», — приводит слова Джонсона Clutch Points.