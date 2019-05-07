Войнаровски: К. Леонард перейдёт в «Клипперс» или останется в «Торонто»

Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски рассказал, где может продолжить карьеру форвард «Торонто Рэпторс» Кавай Леонард после нынешнего сезона. 1 июля у 27-летнего баскетболиста появится возможность стать неограниченно свободным агентом.

«Летом Леонард может провести встречи с «Нью-Йорк Никс», «Филадельфией Сиксерс», «Бруклин Нетс» и другими командами. Но ближе к 1 июля игроки обычно уже знают, где собираются продолжить карьеру. Их решения редко меняются во время встреч с клубами.

Думаю, Кавай будет выбирать между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Торонто». У канадцев будет возможность сделать ему более выгодное предложение. Они могут дать ему больше $ 200 млн», — приводит слова Войнаровски Clutch Points со ссылкой на эфир телеканала ESPN.

В этом плей-офф Леонард набирает 32,3 очка, собирает 7,7 подбора, отдаёт 3,4 передачи, а также совершает 1,0 перехвата и 0,4 блок-шота за 36,7 минуты в среднем за игру.