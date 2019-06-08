Сокрушительный данк Ибаки и роскошная передача Игуодалы — в топ-5 дня в НБА
Национальная баскетбольная ассоциация представила видео, посвящённое пяти лучшим моментам четвёртого матча финальной серии плей-офф «Голден Стэйт Уорриорз» — «Торонто Рэпторс».
В подборку вошли сокрушительные данки мощного форварда «Голден Стэйт» Андре Игуодалы и центрового «Торонто» Сержа Ибаки, роскошная передача Игуодалы на центрового Кевона Луни, блок-шот Ибаки, а также эффектный проход разыгрывающего защитника «Рэпторс» Фреда Ванвлита.
Видео можно посмотреть на канале НБА в YouTube.
Встреча завершилась выездной победой «Торонто» со счётом 105:92. Канадская команда увеличила преимущество в серии — 3-1. Пятую игру «Уорриорз» и «Рэпторс» проведут в Торонто на «Скотиабанк-Арене» 11 июня, начало — в 04:00 мск.
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«Динозавры» растоптали «Голден Стэйт» в третьей четверти. Кавай Леонард набрал 36 очков и установил личный рекорд для финальных матчей НБА.
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