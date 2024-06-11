13 клубов продлили соглашение с Евролигой, ЦСКА остаётся членом Исполнительного совета

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13 клубов-акционеров продлили соглашение с Евролигой до 2040 года, сообщает инсайдер Арис Баркас. Московский ЦСКА остаётся в числе базовых команд турнира, несмотря на временное отстранение.

Список клубов выглядит следующим образом: «Анадолу Эфес», «Баскония», «Барселона», «Фенербахче», «Маккаби Тель-Авив», «Олимпия» Милан, «Олимпиакос», «Панатинаикос», «Реал» Мадрид, АСВЕЛ, «Бавария», «Жальгирис» и ЦСКА.

Соглашение вступит в силу в 2025 году. Таким образом, длительность действия контракта составит 15 лет.

Каждый из представленных клубов является представителем Исполнительного совета Евролиги, в обязанности которого входит наблюдение и контроль за выполнением решений, принятых Генеральной ассамблеей Евролиги.

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