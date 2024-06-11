Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Это невероятно!» Каспер Уэйр прокомментировал продление контракта с ЦСКА

«Это невероятно!» Каспер Уэйр прокомментировал продление контракта с ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник ЦСКА Каспер Уэйр высказался по поводу продления его соглашения с ЦСКА ещё на два года. Напомним, американец выступает за армейцев с 2022 года.

«Я рад быть частью семьи ЦСКА. Никогда бы не смог подумать, что подпишу контракт в шахте! Это невероятно! Я был немного взволнован, но быть здесь в окружении замечательных людей…

Это очень круто! Я в предвкушении от предстоящего сезона. И спасибо президенту нашего клуба за то, что спас меня несколько лет назад», — приводит слова Уэйра пресс-служба клуба.

Подписание контракта состоялось в шахте рудника «Октябрьский» в Норильске на глубине 750 метров. В нынешнем сезоне Каспер принял участие в 42 играх Единой лиги, где в среднем набирал 14,5 очка и совершал 4,1 ассиста.

Сейчас читают:
«Мы хотим сохранить чемпионский состав». ЦСКА продлил Уэйра и намерен построить династию
«Мы хотим сохранить чемпионский состав». ЦСКА продлил Уэйра и намерен построить династию

Сколько метров в самом высоком баскетболисте:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android