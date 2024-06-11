Александер Секулич рассказал о самом большом минусе «Локо» в сравнении с соперниками

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александер Секулич рассказал о самом большом минусе краснодарской команды по сравнению с другими клубами Единой лиги ВТБ.

«Когда играешь в плей-офф, многие детали выходят на первый план — нюансы в подготовке, характер игроков, наличие травмированных, даже везение. Всё вместе это имеет большое значение. И далеко не всё лежит на поверхности, многое скрыто от посторонних глаз.

Есть то, о чём никто не говорит, но я считаю, что для нас, пожалуй, это было самым большим минусом в сравнении с остальными командами Лиги ВТБ. Я говорю о нашей логистике. Из-за закрытого краснодарского аэропорта наши путешествия утомительны… Другие команды из-за этого имели очевидное преимущество: когда они восстанавливались или готовились к матчам с нами, мы были в дороге.

Мы были в невыгодном положении и по количеству выходных, и по числу тренировок. Именно поэтому, добившись с командой таких результатов за эти два года, со всеми этими сложностями с путешествиями, мои игроки для меня — просто герои», — приводит слова Секулича телеграм-канал «Перехват».

«Локомотив-Кубань» занял четвёртое место в розыгрыше Единой лиги сезона-2023/2024, уступив в серии за третье место «Зениту» из Санкт-Петербурга.